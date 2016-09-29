اعلان الحدود الدنيا للقبول بكليات الفنون الجميلة والتربية الرياضية للثانوية الفرع الأدبي

أعلنت وزارة التعليم العالي الحدود الدنيا للقبول في كليات الفنون الجميلة والتربية الرياضية والمعاهد التقانية للعلوم السياحية والفندقية ومدارس التمريض والمعهد التقاني للفنون التطبيقية لحملة الشهادة الثانوية الفرع الادبي للعام الدراسي 2016-2017.

وأصدرت الوزارة في الرابع من ايلول الجاري إعلان التسجيل المباشر في الجامعات السورية وفروعها والمعاهد التابعة لها لحملة شهادة الدراسة الثانوية العامة الفرع الأدبي ومفاضلات الثانويات المهنية للعام الدراسي 2016-2017.

سانا

شام تايمز

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