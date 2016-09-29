الخارجية تعلن نتائج الاختبارات التحريرية لمسابقة تعيين دبلوماسيين لديها

أصدرت وزارة الخارجية والمغتربين اليوم نتائج الاختبارات التحريرية الخاصة بمسابقة تعيين عدد من العاملين في وظيفة رئيس ومعاون رئيس شعبة دبلوماسي.

وحددت الوزارة في قرار إعلان النتائج موعد المقابلات الشفهية للمتأهلين بين 20 و22 تشرين الأول القادم في مكتبة الأسد بدمشق.

ويمكن الاطلاع على توزع المتأهلين وفق المواعيد المحددة عبر الضغط على الروابط التالية:

20 تشرين الاول 2016 : الفترة الصباحية 9.30 صباحاً – الفترة المسائية 2 ظهراً

21 تشرين الاول 2016 : الفترة الصباحية 9.30 صباحا – الفترة المسائية 2 ظهرا

22 تشرين الاول 2016 : الفترة الصباحية 9.30 صباحا – الفترة المسائية 2 ظهرا

وكانت وزارة الخارجية والمغتربين أجرت الامتحانات الكتابية والعملية على الحاسوب للناجحين في المقابلات الشفهية الأولى للمسابقة بين 29 و31 تموز الفائت وأعلنت نتائجها في 12 حزيران الماضي.

يذكر أن الوزارة أعلنت في كانون الثاني الماضي مسابقة لتعيين عدد من العاملين الدبلوماسيين لشغل وظيفة رئيس ومعاون رئيس شعبة دبلوماسي من حملة شهادة الدكتوراه والماجستير والإجازة في عدد من الاختصاصات وأجريت مقابلات شفهية أولى للمقبولين من المتقدمين خلال نيسان وأيار الماضيين.

شام تايمز

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