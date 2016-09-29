سانا : ضحايا بقذائف الهاون على حي الجورة في دير الزور

أفاد مراسل سانا بأن ” إرهابيي “داعش” اطلقوا 7 قذائف هاون على حي الجورة” في مدينة دير الزور ما تسبب “باستشهاد شخص وإصابة 4 أشخاص آخرين بجروح ووقوع اضرار مادية بالممتلكات العامة والخاصة ومنازل المواطنين”.

وتتعرض الأحياء الآمنة بمدينة دير الزور بشكل متكرر لاعتداءات إرهابية بقذائف الهاون والصاروخية والسيارات المفخخة من قبل تنظيم “داعش” في محاولة يائسة منه لكسر صمود اهالي المدينة الواقفين مع الجيش العربي السوري في حربه على الإرهاب التكفيري.

شام تايمز

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