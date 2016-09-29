650 مخالفة تموينية خلال الشهر الحالي والإغلاق 3 أيام لمحال الفروج .. عناصر التموين لا يمكنهم الدخول إلى «المدارس» إلا بموافقة

شهدت أسواق دمشق خلال الفترة الحالية ركوداً بعد الإقبال الذي شهدته خلال فترة العيد ويعزو البعض من الاقتصاديين السبب إلى ضعف القوة الشرائية لدى المواطنين. بسبب عدم تحسن الدخل الذي لم يعد متناسباً مع الأسعار الحالية التي باتت فوق إمكانية أي مواطن مهما كان دخله الشهري.

رصدت حركة الأسواق في دمشق أمس وكانت النتيجة التالية: فيما يتعلق بالمواد الغذائية حافظت أسعار المواد الغذائية على أسعارها خلال هذه الفترة حيث يباع الرز بمتوسط 600 ليرة للكغ والزيت 850 ليرة للتر والسمنة الفرط 800 ليرة للكغ والسكر 375 ليرة. أما المنظفات فبلغت بحدود 800 ليرة للكغ.

وتزداد وتنقص حسب كل نوع من هذه المنظفات. أما الخضر فقد اختلفت الأسعار بين سوق وآخر كما هي العادة دائماً وكانت أعلى الأسعار في الشعلان وأرخصها تحت جسر الميدان.

في باب سريجة اشتكت أم حسان من عدم تمكنها من وضع المونة لهذا الموسم قائلة: يا ابني صرنا نشتري بالحبة مثل الأجانب. مصطفى صاحب محل لحوم أكد أن الأسعار تتراوح بين 4- 6 آلاف ليرة حسب نوع اللحم وسبب الارتفاع وجود تهريب للأغنام إلى خارج القطر وبيّن أنه كان يشتري الكيلو الحي 950 ليرة واليوم الكيلو 1400 ليرة للخروف الحي.

وكانت كمية التصريف جيدة قبل ارتفاع الأسعار أم اليوم هناك تراجع بنسبة 60% عما كانت عليه حيث كان يشتري يومياً 5 ذبائح يتم تصريفها قبل الساعة الخامسة مساء. أما اليوم يشتري ذبيحتين وفي بعض الأيام لا يتمكن من تصريفها بشكل كامل.

في المزة أشار عبد المنعم إلى عدم التزام الباعة بالتسعيرة التموينية للحوم حيث يباع الكيلو 25% دهن بقيمة 6 آلاف ليرة والتسعيرة هي 4 آلاف ليرة أما اللحوم المشوية فيتم بيع الفروج المشوي أقل من 1كغ بقيمة 2800 ليرة في الشيخ سعد والشاورما الكغ بقيمة 4 آلاف ليرة سورية.

أما الفروج النيء فيباع في باب سريجة بـ925 ليرة وفي الشعلان بـ1100 ليرة وهكذا نرى عدم تناسب الأسعار مع دخل المواطن وكذلك عدم وجود تسعيرة موحدة بين المناطق.

في سوق الهال علل عثمان هذا الارتفاع في أسعار الخضر بعدم وجود كميات مناسبة للأسواق وارتفاع تكاليف الإنتاج والنقل وبيّن أن هامش الربح بين سوق الهال والمفرق بسيط لا يتجاوز 20% وهو لا يغطي التلف وأجور النقل حيث يأخذ السوزوكي أجرة حمل الخضرة داخل دمشق 5 آلاف ليرة سورية كحد أدنى وقد تصل إلى 7 آلاف ليرة سورية.

معاون مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك محمود الخطيب بيّن في تصريح أن جميع المواد الاستهلاكية متوافرة وبشكل يغطي حاجة السوق ولا تشهد السوق فقدان أي مادة وهناك استقرار في أسعار معظم المواد وتراجع أسعار بعضها عما كانت عليه منذ أيام حيث تراجع سعر طبق البيض من 1600 ليرة إلى 1400 ليرة والفروج المذبوح والمنظف من 1200 ليرة إلى 775 ليرة. أما اللحم الأحمر فهو بحدود 4250 ليرة.

وبيّن الخطيب أن المديرية بصدد متابعة محال بيع الفروج خلال الفترة القادمة وأي زيادة في الأسعار تتجاوز 30% ستكون العقوبة رادعة حيث سيتم إغلاق المحل لمدة ثلاثة أيام وقد تم خلال الأسبوع الحالي تنظيم 30 ضبطاً بحق محال بيع الفروج المشوي علماً أن تسعيرة الفروج المشوي الآن 1900 ليرة.

وعن الاهتمام بالأطعمة المطروحة في البوفيهات في المدارس بيّن الخطيب أن عناصر التموين لا يمكنهم الدخول إلى أي مدرسة إلا بعد أخذ موافقة التربية وبحضور مندوب من التربية. لذلك نهيب بالإخوة المواطنين الاتصال بالتموين في حال وجود أي شكوى من الأطعمة التي تقدم في المدارس سواء لناحية الأسعار أم النظافة والنوعية على الرقم 119 ومن دون ذكر اسم الشاكي فقط نريد تحديد اسم المدرسة ونحن على استعداد للتنسيق مع التربية للكشف على البوفيه في هذه المدرسة.

وعن الضبوط التي تم تنظيمها خلال الفترة الماضية من الشهر الحالي ذكر معاون المدير أنها بلغت 650 ضبطاً منها 200 ضبط خاص في العينات الغذائية والمنظفات تبين وجود 30% تقريباً منها مخالفة للمواصفات. تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.

الوطن

شام تايمز

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