المفوضية الأوروبية : 7 معايير أمام تركيا لرفع التأشيرات عن مواطنيها

أعلنت المفوضية الأوروبية، اليوم الثلاثاء، أنه لا تزال أمام تركيا سبعة معايير من أصل 72، من أجل رفع التأشيرات عن مواطنيها.

وفي تقريرها الثالث بشأن تنفيذ الاتفاق المبرم بين الاتحاد الأوروبي وتركيا في 15 مارس/ آذار الماصي، الذي نشر اليوم، أوضحت المفوضية أن هذه المعايير هي “جواز سفر إلكتروني، واتخاذ تدابير لمكافحة الفساد، وابرام اتفاق التعاون العملياتي مع الشرطة الأوروبية (يوروبول)، وتنظيم قانون مكافحة الإرهاب بما يتناسب مع المعايير الأوروبية،

إضافة إلى وقبول وتطبيق تنظيم حماية البيانات الشخصية وفقا للمعايير الأوروبية، وإقامة تعاون فعال مع جميع دول الاتحاد الأوروبي في قضايا تتعلق بالجريمة، وتنفيذ كامل بنود اتفاقية إعادة قبول اللاجئين المبرمة بين الاتحاد وتركيا”.

ولفت التقرير أن تركيا والاتحاد الأوروبي على اتصال دائم مع بعضهما من أجل إيجاد حل للمعايير المتبقية.

(ANADOLU)

شام تايمز

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