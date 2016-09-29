بالفيديو .. امرأة أمريكية تقفز على سيارة لص سرق حقيبتها

حاولت سيدة أمريكية استعادة حقيبتها من لص استغل انشغالها وهي تملأ سيارتها بالوقود لسرقة الحقيبة، وقفزت المرأة على سيارة اللص في محاولة لمنعه من الهرب.

وفي بداية الفيديو، يظهر اللص وهو يخطف حقيبة المرأة من داخل سيارتها، قبل أن ينطلق مسرعاً إلى سيارته، لكن الضحية لم تستسلم بسهولة، وسارعت إلى مطاردة اللص، وقفزت فوق سيارته لتستعيد حقيبتها.

وبحسب ما اوردت شبكة ” 24 ” الإماراتية ، تمكنت المرأة من الوصول إلى مقعد السائق، وراحت تضرب اللص بفردة حذائها وهي لا تزال فوق السيارة، لكنه تمكن من الانطلاق بالسيارة، وألقى بها جانباً قبل أن يصعد بالسيارة فوق قدمها ويفر من المكان بحسب صحيفة ميرور البريطانية.

وقالت السيدة ديلا ليبيرا من ولاية فلوريدا الأمريكية: “حدث الأمر في لمحة بصر، وأسرعت إلى الصعود فوق السيارة ومحاولة الوصول إلى اللص، على أمل أن أمنعه من الهرب، وفي اللحظة التي وضعت يدي على الحقيبة، تمكن من الانطلاق بالسيارة”.

وتعرضت ليبرا لالتواء في الكاحل، بالإضافة إلى عدد من الجروح والخدوش في جسمها، ولا تزال الشرطة تبحث عن اللص، لاستعادة الحقيبة المسروقة، ومعاقبته على ترويع المرأة والتسبب لها بالأذى.



شام تايمز

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