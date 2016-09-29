بالفيديو .. عاملة متجر روسي تحاول انتزاع السلاح من يدي اللص

أظهرت عاملة في أحد المتاجر الروسية شجاعة نادرة، عندما حاولت انتزاع السلاح من بين يدي لص حاول سرقة المتجر، قبل أن يغادر المكان وهو يحمل زجاجة شراب.

وفي بداية الفيديو الذي تم تصويره في مدينة مارينسك وسط روسيا، تظهر العاملة وهي تلبي طلب الزبون، الذي سرعان ما أشهر بندقية في وجهها ، لكن العاملة رفضت الاستسلام وتسليم النقود، وخاضت صراعاً مع اللص في محاولة لانتزاع البندقية من بين يديه.

وعانى اللص في محاولة التغلب على المرأة، التي أظهرت قوة وشجاعة كبيرتين، لكنه في النهاية استطاع استعادة بندقيته، قبل أن يضرب المرأة على ظهرها بأخمص البندقية، ويغادر المكان على الفور، بحسب ما أوردت صحيفة دايلي ميل البريطانية.

وبحسب ما نقلت شبكة ” 24 ” الإماراتية ، عندما كان اللص يغادر المتجر بعد أن فشل في الحصول على مبتغاه، قامت العاملة بإطلاق جرس الإنذار، قبل أن يعود اللص إلى المتجر ليحطم إحدى النوافذ، لكن الشرطة ألقت القبض عليه بعد دقائق قليلة وفي حوزته السلاح، ولم يكن لديه الوقت الكافي لشرب زجاجة الجعة التي سرقها من المتجر.

وكشفت الشرطة في وقت لاحق أن السلاح الذي كان اللص يحمله، ما هو إلا نسخة مزيفة عن بندقية “إي كي-47″، لكن كان من المستحيل على المرأة أن تميزها، وتبين أيضاً أن اللص لديه سجل سابق في الإجرام، ويمكن أن يمضي 10 سنوات في السجن إذا ما أدين بتهمة السطو المسلح.

شام تايمز

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