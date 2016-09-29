بالفيديو .. محام مصري يضرب مفتي أستراليا بالحذاء على الهواء

نشبت مشاجرة واشتباك بالأيدي بين المحامي المصري نبيه الوحش ومفتي أستراليا مصطفى راشد، لمطالبة الأخير بالحج إلى جبل الطور بسيناء، على الهواء.

وقام الوحش، خلال لقائهما المذاع على فضائية “ltc” المصرية، بخلع حذائه وضرب به مفتي أستراليا على الهواء.

وتخطى مقطع الفيديو المتداول للواقعة 65 ألف مشاهدة، على القناة الرسمية لفضائية “ltc” المصرية بموقع يوتيوب.

وطبقاً لما ذكرت شبكة ” 24 ” الإماراتية ، كان راشد دعا أصحاب الديانات الثلاثة، المسلمين والمسيحيين واليهود للمشاركة في أول رحلة حج لجبل الطور بسيناء، في أول أسبوع من شهر آذار المقبل.

وقال راشد إنه سينظم رحلة حج لأول مرة إلى سيناء يشترك فيها أصحاب الديانات الثلاث، إلى أراضي سيناء المقدسة.

واستنكر الأزهر الشريف، دعوات مصطفى راشد أصحاب الديانات الثلاث للحج إلى جبل الطور بسيناء، مؤكداً أن راشد ليس مبعوثاً للأزهر في أستراليا ولا غيرها، ولا يشغل أي صفة رسمية تابعة للأزهر أو أي مؤسسة دينية مصرية.

شام تايمز

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