جانب منزل أردوغان .. السلطات التركية تعثر على مئات الأسلحة المدفونة في اسطنبول

عثرت السلطات التركية على مئات قطع الأسلحة الخفيفة مدفونة في منطقة فارغة في إحدى ضواحي حي أوسكودار الواقع بالجانب الآسيوي من مدينة اسطنبول.

وأوضحت مصادر أمنية أنه وبناءاً على معلومات استخبارية توجهت قوات من الشرطة إلى أرض خالية وقامت بعمليات بحث بواسطة خبراء وباستخدام آليات حفر كبيرة.

ولفت المصادر إلى أنه تم العثور حتى الآن على قرابة 250 قطعة سلاح صغيرة “مسدس” كانت مدفونة في الأرض التي تقع في ذات الحي الذي يوجد به منزل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

ويعتقد أن هذه الأسلحة تعود إلى إحدى الشبكات التي تعمل في عمليات التهريب وقد تم دفنها منذ سنوات طويلة.

(SABAH)

شام تايمز

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