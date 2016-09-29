أسعد الزعبي يكذب تصريحات أدلى بها قيادي في الجيش الحر حول ” صواريخ غراد الجديدة “

كذب “أسعد الزعبي”، عضو الهيئة العليا للمفاوضات، تصريحات أدلى بها قيادي في الجيش الحر لوكالة رويترز حول حصول الجيش الحر على صواريخ جديدة، ناسباً هذه الأنباء إلى إعلام النظام الذي يحاول التغطية على جرائمه.

ونقلت قناة “العربية الحدث” عن الزعبي قوله، إن إعلام النظام يروج لتلقي المعارضة صواريخ غراد، علماً أن هذه الصواريخ اغتنمها الثوار من النظام.

وأشار إلى أن النظام يحاول التغطية على الجرائم التي يرتكبها في حلب.

وعلى عكس ما قال الزعبي، فإن إعلام النظام لا علاقة له بهذا الخبر الذي أوردته وكالة رويترز نقلاً عن قيادي في الجيش الحر.

ونقلت رويترز عن العقيد فارس البيوش، جيش إدلب الحر، قوله، إن مقاتلي المعارضة حصلوا من دول أجنبية داعمة على “كميات ممتازة” من راجمات غراد يصل مداها إلى 22 و40 كيلومتراً وإنها سوف تستخدم في جبهات القتال بحلب وحماة والمنطقة الساحلية.

ورصد عكس السير على قناة “جيش إدلب الحر”، مقطعاً مصوراً يظهر ما قال الجيش إنه “استهداف تجمعات النظام بوابل من صواريخ غراد في محيط حندرات في ريف حلب الشمالي”، ويعتقد أنها من الصواريخ الجديدة.

شام تايمز

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