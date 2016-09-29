مجلس الامن القومي التركي يطالب بفرض “منطقة حظر جوي” شمال سوريا

شدد مجلس الامن القومي التركي, يوم الاربعاء, على فرض “منطقة حظر جوي” شمال سوريا, فيما أشار الى ان أولوية عملية “درع الفرات” بريف حلب هو “تأمين أمن الحدود”.

واكد مجلس الامن القومي التركي, في بيان, نشرته وكالة انباء (الاناضول), على ضرورة إقامة “منطقة آمنة خالية من الإرهاب” وفرض “منطقة حظر جوي” شمالي سوريا.

وطالبت تركيا مراراً بضرورة إقامة منطقة حظر جوي شمال سوريا، إلا أن واشنطن وغيرها من أعضاء حلف “الناتو” عارضوا الطلب، لما قد يسببه ذلك من مواجهات مع النظام السوري وحلفائه

وسبق ان طالبت تركيا, مدعومة بأطياف معارضة, بإيجاد “مناطق عازلة” ضمن الحدود السورية شمال سوريا بمحاذاة الحدود التركية، بينما حذرت السلطات السورية من ذلك باعتباره “اعتداءا على سيادة البلاد”.

وعن عملية درع الفرات شمال سوريا, اشار المجلس الى ان أولوية عملية “درع الفرات” شمالي سوريا هو “تأمين أمن الحدود والحفاظ على حياة وأموال من يعيشون في المنطقة”.

وجاء هذا عقب اعلان نائب رئيس مجلس الوزراء نعمان قورتولموش ان عملية درع الفرات “تتوافق مع القوانين الدولية”، لافتا الى ان العملية تهدف إلى الحفاظ على وحدة الأراضي السورية، والحيلولة دون سيطرة تنظيم بمفرده على طول 911 كيلومترًا، بين البلدين

وأطلقت تركيا في 24 آب الماضي، عمليات عسكرية في الشمال السوري اطلقت عليها اسم “درع الفرات” تستهدف تنظيم “الدولة الإسلامية” (داعش) والمقاتلين الأكراد في آن معا, حيث تمكنت فصائل معارضة سورية من السيطرة على جرابلس وعدد من المناطق المحيطة بها , كما انهت تواجد “داعش” على الشريط الحدودي مع تركيا.

شام تايمز

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