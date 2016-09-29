إغلاق جميع النوادي الليلية بالشمع الأحمر في جرمانا

كشف مدير ناحية جرمانا، العميد شايش الحمد في حديث خاص مع اذاعة ميلودي اف ام عن أنه “تم إغلاق جميع محلات السهر الليلي في جرمانا يوم أمس الثلاثاء دون استثناء ولم يبقَ أي محل مفتوح حالياً”، لافتا إلى أن عدد المحلات المغلقة فاق الثلاثين.

وتابع “في الفترة الأخيرة وردت شكاوي كثيرة من الاهالي عن هذه المحلات،

ومن جهتنا رفعنا كتاباً إلى احدى الجهات المعنية، حيث صدر قرار من السيد المحافظ بإغلاق جميع هذه المحلات دون استثناء بالشمع الاحمر”.

وأشار الحمد، أنه “على الفور، وبعد صدور القرار تم توجيه دورية، من مؤلفة من مركز الامن الجنائي في جرمانا، ومجلس المدينة، وقمنا بإغلاق جميع المحال الموجود، والمقدر عددها بـ 32 محلاً،”، مؤكداً أنه “لم يبقى أي محل موجود في جرمانا، وأنه مسؤول عن كلامه”.

شام تايمز

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