فتح الشام : حررنا صحافية ألمانية من مختطفيها وأطلقنا سراحها والخارجية الألمانية تؤكد

أكدت جبهة فتح الشام إطلاق سراح الصحافية الألمانية “جانينا فينديسن” ووليدها، بعد أن حررتهما من أيدي مجموعة كانت تحتجزها، دون أن تشير إلى من تتبع المجموعة.

وأفاد بيان لجبهة فتح الشام، نشرته اليوم على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي اليوم الأربعاء (28 أيلول/سبتمبر)، بأنه “منذ قرابة العام، وبالتحديد في شهر تشرين الثاني من العام الماضي 2015، انتشر خبر اختطاف الصحافية الألمانية (Janina Findeisen) داخل الأراضي السورية، وبعد توجيه الاتهام لنا أصدرنا بياناً بنفي الواقعة والتحذير ممن تكلم باسم الجماعة”.

وأردفت: “وقبل قرابة الشهر وصلتنا معلومات عن تورط مجموعة صغيرة بهذه القضية، وأنهم قاموا باحتجاز الصحافية، فتم التعامل مع المجموعة ومداهمة السجن التابع لهم، واستخراج الصحافية ووليدها من بين أيديهم”.

وأشارت جبهة فتج الشام في بيانها بأنه “بعد تحرير الصحافية ادعت أنها دخلت من خلال أمان وعهد وصلها من المجموعة الخاطفة نفسها، عن طريق امرأة ألمانية مسلمة تقطن البلاد، فعقد لذلك محكمة شرعية وثبت الأمان وصدر بذلك حكم قضائي”.

وأكدت إطلاق سراح الصحافية ووليدها، يوم الأربعاء 26 أيلول/سبتمبر الجاري، وذلك “تطبيقاً لحكم الله وانطلاقاً من التزامنا بالعهود والمواثيق وتعاليم ديننا الإسلامي الحنيف”، بحسب بيانها.

من جهتها، أعلنت الخارجية الألمانية، إطلاق سراح الصحافية وابنها الذي ولدته أثناء اختطافها واحتجازها كرهينة.

وحسب متحدثة باسم الخارجية اليوم الأربعاء في برلين فإن الأم وابنها نقلا إلى تركيا.

وكانت المرأة الحامل اختفت العام الماضي في سوريا، في مدينة إدلب السورية، وطلب خاطفوها حينها 6 ملايين يورو فدية.

وقالت المتحدثة، بحسب ما أوردت وكالة الأنباء الألمانية : “الألمانية (يانينا فيندايزن) وابنها الذي ولد أثناء فترة الاحتجاز بحالة جيدة نسبة لظروفهما، ويتواجدان في رعاية موظفين بالقنصلية وموظفين تابعين للشرطة الجنائية الألمانية”.

وأشارت المتحدثة إلى أن السفارة الألمانية في العاصمة التركية أنقرة سيرتبان عودة الأم وابنها لألمانيا.

شام تايمز

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