بسبب الهجمات على حلب .. كيري يهدد لافروف بتعليق أي تعاون حول سوريا

هدد وزير الخارجية الأميركي جون كيري, يوم الأربعاء, نظيره الروسي سيرغي لافروف بتعليق أي تعاون حول الملف السوري, إذا لم تتخذ موسكو خطوات تهدف لوضع حد لمايجري في مدينة حلب.

وذكرت وزارة الخارجية الامريكية, في بيان لها, نشرته وكالات انباء, ان كيري ابلغ لافروف هاتفيا أن “الولايات المتحدة تستعد لتعليق التزامها الثنائي مع روسيا حول سوريا، وخصوصا إقامة مركز مشترك” للتنسيق العسكري”, مالم تتخذ اجراءات فورية لإنهاء الهجوم على حلب واستعادة اتفاق وقف الأعمال العدائية”.

وتشهد عدة احياء في حلب تصعيدا عسكريا وغارات جوية مكثفة, اسفرت عن سقوط العشرات بين قتيل وجريح, وحدوث اضرار مادية, وذلك بعد إعلان الجيش النظامي بدء عملية عسكرية في حلب, في حين أعلن الجيش النظامي ان الضربات الجوية تستهدف مواقع المعارضة بدقة.

وحمل كيري روسيا، خلال الاتصال الهاتفي الذي أجراه مع لافروف، “مسؤولية استخدام القنابل الحارقة والذخائر العنقودية في الأحياء السكنية في سوريا”.

وتواجه روسيا انتقادات واتهامات حول قيامها باستهداف حلب, وسط مطالبات دولية لها بممارسة “ضغوطات” على النظام السوري من اجل وقف اعمال القتال والعنف .

وتوصلت موسكو وواشنطن مؤخرا لاتفاق هدنة في سوريا, في محاولة جديدة لإنهاء النزاع المستمر في البلاد منذ أكثر من خمس سنوات, دخلت حيز التنفيذ منذ اول ايام عيد الاضحى, واستمرت اسبوعا, في وقت تبادلت القوات النظامية ومصادر معارضة مراراً, الاتهامات بخصوص “خرق نظام الهدنة”, حتى اعلن الجيش النظامي عن انتهائها, وسط مساعي دولية لاحياء الهدنة واتهامات بين موسكو ووانشطن بعدم الالتزام بالاتفاق.

شام تايمز

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