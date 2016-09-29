أتلتيكو مدريد يقهر بايرن ميونيخ ويذيقه الهزيمة الأولى

قاد البلجيكي يانيك فيريرا كاراسكو فريقه أتلتيكو مدريد الاسباني للفوز على بايرن ميونيخ الألماني بهدف نظيف مساء اليوم الأربعاء على استاد “فيسنتي كالديرون” في إطار الجولة الثانية من منافسات المجموعة الرابعة ببطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

سجل كاراسكو هدف الفوز للروخيبيلانكوس في الدقيقة (35) من تسديدة صاروخية ارتطمت في القائم في طريقها لهز شباك نوير، وأهدر الفرنسي انطوان جريزمان ضربة جزاء بعدما سدد الكرة في العارضة (84).

ورفع أتلتيكو مدريد رصيده الى (6 نقاط) لينتزع المركز الأول من بايرن ميونيخ الذي تجمد رصيده عند (3 نقاط) في المركز الثاني قبل روستوف الروسي الذي تعادل مع ايندهوفن الهولندي (2-2) في اطار نفس المجموعة.

لعب الأرجنتيني دييجو سيميوني ، مدرب الروخيبلانكوس، بطريقة (4-4-2) معتمدا على تشكيلة مكونة من :اوبلاك ، خوانفران ، غودين ، سافيتش ، لويس ، كوكي ، جابي ، ساول ، كاراسكو ، جريزمان ، توريس .

في المقابل لعب الايطالي كارلو أنشيلوتي، مدرب الفريق البافاري، بطريقة (4-3-3) معتمدا على تشكيلة مكونة من : نوير ، لام ، مارتينيز ، بواتينغ ، الابا ، تياغو ، ألونسو ، فيدال ، ريبيري ، مولر ، ليفاندوفسكي.

جاء الشوط الأول مثيرا منذ بداية حيث هدد كاراسكو مرمى نوير بتسديدة مرت بجوار القائم (1)، قبل أن يبعد دفاع أتلتيكو الكرة قبل الوصول إلى توريس الذي أهدر فرصة أخرى برعونة شديدة بعدما استغل خطأ دفاعي وكاد أن ينفرد بمرمى بايرن إلا أن بواتينج تمكن من إبعاد الخطورة عن مرماه.

وكانت أول فرصة للفريق البافاري الضيف عبر تسديدة توماس مولر التي تصدى لها اوبلاك ببراعة (13)، تبعه ألابا بتسديدة أخرى علت العارضة (16)، قبل أن يرد عليهما كاراسكو بتسديدة أبعدها نوير، حارس مرمى بايرن ميونيخ، في الدقيقة (19).

تمكن أصحاب الأرض من أحكام السيطرة على الكرة ومراقبة مفاتيح اللعب لدى الضيوف والضغط عليهم ومن إحدى الفرص سدد توريس كرة تصدى لها نوير (22)، في المقابل سدد روبرت ليفاندوفسكي كرة قوية تصدى لها حارس بايرن ميونيخ (28).

وفي الدقيقة (35) تمكن كاراسكو من الانطلاق بالكرة مستغلا تمريرة جريزمان قبل أن يسدد كرة صاروخية ارتطمت في القائم في طريقها لهز شباك بايرن ميونيخ محرزًا الهدف الأول لأتلتيكو مدريد.

واستمرت التسديدات من الفريقين حيث سدد توريس كرة مرت بجوار القائم (37)، ورد عليه ريبيري بتسديدة لبايرن ضلت طريقها نحو المرمى (39)، وتمركز اللعب في وسط الملعب وغابت الفرص خلال الدقائق المتبقية لينتهي الشوط الأول بتقدم أتلتيكو مدريد على بايرن ميونيخ (1-0).

وفي الشوط الثاني، دخل بايرن ميونيخ بحثًا عن هدف إدراك التعادل وسدد توماس مولر كرة مرت بجوار القائم (50)، تبعه ديفيد ألابا بتسديدة أبعدها اوبلاك بفدائية في الدقيقة (55)، قبل أن يرد كوكي بتسديدة لأتلتيكو مرت بجوار القائم (58).

أجرى انشيلوتي أول تبديلاته بمشاركة الهولندي العائد من الإصابة أريين روبن على حساب توماس مولر (59)، وسدد نيجويز كرة قوية مرت فوق العارضة (61)، وبعدها دفع بماتس هوميلس على حساب بواتينج (62).

سدد البديل هوميلس كرة قوية لبايرن ميونيخ مرت بجوار القائم (64)، قبل أن يدفع أنشيلوتي بثالث تبديلاته بمشاركة كيميتش على حساب تياجو الكانترا (66)، وبعدها أنقذ نوير هدف محقق بعدما تصدى لتسديدة قوية من كاراسكو(67)، ورد ليفاندوفسكي بتسديدة لبايرن بجوار القائم (71).

دفع سيميوني، مدرب أتلتيكو مدريد، بالبديل الفرنسي جاميرو على حساب كاراسكو ،صاحب هدف التقدم في الدقيقة (72)، وسدد جريزمان كرة قوية مرت فوق العارضة (74)، قبل أن تمر رأسية قوية من ليفاندوفسكي بجوار القائم الاسباني (76).

أجرى سيميوني تبديله الثاني باشراك جايتان على حساب توريس (79)، بعدها سدد فيليبي لويس كرة قوية تصدى لها حارس مرمى بايرن ميونيخ (80).

احتسب البولندي سيمون مارسينياك ضربة جزاء لاتلتيكو مدريد بسبب تدخل متهور من ارتور فيدال على فليبي لويس (83)، وأهدر جريزمان ضربة الجزاء بعدما سددها في العارضة (84) لترتد بفرصة أخرى تسبب فيه فيدال أيضا ضد نيجويز ليتم انذار اللاعب التشيلي.

وسدد روبن كرة قوية مرت بجوار القائم (89)، ورد جودين يتسديدة لاتلتيكو مرت بجوار القائم قبل أن يسدد جاميرو رأسية فوق العارضة (90+1)، وشارك بارتي على حساب جريزمان في الوقت بدل الضائع ، بينما مرت تسديدة روبن بجوار القائم لتنتهي المباراة بعدها بفوز أتلتيكو مدريد على بايرن بهدف نظيف.

كووورة

شام تايمز

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