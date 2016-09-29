والكوت يقود أرسنال للفوز على بازل

اكتفى فريق أرسنال الإنجليزي بتسجيل هدفين في شباك ضيفه بازل السويسري، خلال اللقاء الذي أقيم مساء اليوم الأربعاء، على ملعب الإمارات، في الجولة الثانية للمجموعة الأولى ببطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وتألق الجناح الإنجليزي السريع والكوت، وسجل ثنائية أرسنال في الدقيقتين 7 و26.

وتسابق لاعبو أرسنال وخاصة أليكسيس سانشيز في إهدار الفرص السهلة ليكتفي الجانرز بالثنائية ويرفع الفريق رصيده إلى 4 نقاط ويتجمد رصيد بازل عند نقطة واحدة.

المبادرة كانت من أرسنال بانطلاقة من والكوت وتبادل للتمريرات مع سانشيز الذي مرر بالكعب ولكن بلا خطورة، وأبعد آداما تراوي محاولة قريبة من سانشيز في منطقة الجزاء وتصدى حارس بازل لتسديدة قوية من مونريال.

ولم يصمد دفاع بازل سوى 7 دقائق فقط قبل أن يحرز والكوت هدف التقدم من ضربة رأس عبر تمريرة عرضية متقنة من جانب سانشيز، الذي انطلق خلف المدافعين ليهز آرسنال الشباك مبكراً.

وفرض أرسنال سيطرة تامة بتمريرات متبادلة لبناء الهجمة، وظهرت الرهبة على لاعبي بازل الذين قدموا بداية ضعيفة، وظهر الفريق السويسري لأول مرة على المستوى الهجومي بضربة رأس من جانب لوكا زيوفي مرت بجوار القائم.

وفي الدقيقة 26، سجل والكوت الهدف الثاني للجانرز بعد تمريرة متبادلة مع سانشيز لينطلق في منطقة الجزاء ويسدد بقوة في الزاوية اليسرى لمرمى بازل.

وضاعت فرصة قريبة لأرسنال بعد أن انطلق بيلرين ثم مرر إلى كازولا الذي حاول صناعة الكرة إلى والكوت، لكن الدفاع والحارس تدخلا مع سقوط الأخير في منطقة الجزاء دون مخالفة.

وواصل أرسنال مسلسل إهدار الفرص السهلة بعدما أضاع أليكسيس سانشيز انفراداً محققاً ثم كرة أخرى من بيليرين أنقذها الحارس ببراعة، ثم انفراد من أوزيل وتسديدة مرت بجوار القائم وكرة أخرى من سانشيز تصدى لها الحارس وسط حالة من الاستسلام من لاعبي بازل.

وأضاع أوزيل فرصة جديدة من تمريرة عرضية رائعة من سانشيز، لكن النجم الألماني سدد في الشباك الخارجية لينتهي الشوط بتقدم وتفوق أرسنال.

بدأ أرسنال بالهجوم في الشوط الثاني مع محاولة مبكرة من مونريال الذي مرر من الجبهة اليسرى إلى سانشيز ولكن الحارس أنقذ الموقف.

ولعب بازل على مصيدة التسلل للحد من خطورة هجمات أرسنال، وأنقذ تولانت تشاكا بازل من هدف ثالث للجانرز بعد إفساد تمريرة عرضية خطيرة من سانشيز.

ظهر بازل هجومياً بتمريرة عرضية من ضربة ركنية أبعدها الحارس اوسبينا، ثم تسديدة من بيارنسون حولها حارس أرسنال إلى ضربة ركنية ببراعة، وتحسن الأداء الهجومي للفريق السويسري بعد مرور ساعة من اللعب وأضاع بيارنسون فرصة سهلة للتسجيل من كرة عرضية عبر ركنية ولكنه سدد فوق العارضة.

وجه سبورار تسديدة طائشة تجاه مرمى أرسنال، بينما أضاع سانشيز فرصة سهلة بتسديدة خارج المرمى.

وأبعد كوتشليني محاولة من بازل، وأشرك أرسنال الثنائي المصري محمد النني وتشامبرلين في الدقيقة 70 على حساب إيوبي ووالكوت، كما شارك محمد اليونيسي في صفوف بازل بدلاً من زوفي.

وأطلق مونريال تسديدة طائشة، وألقى أرسنال بآخر أوراقه بنزول جيبس على حساب مونريال.

أوقف التسلل انطلاقة أوزيل، بينما حدث إلتحام عنيف بين شكوردان مدافع أرسنال وستيفن مهاجم بازل، ودخل سانشيز في فاصل من المراوغات والمهارات الفردية، وراوغ المهاجم التشيلي ببراعة وتلاعب بمدافعي بازل وحصل على خطأ على حدود منطقة الجزاء وحصل محمد اليونيسي على إنذار وضاعت تسديدة كازولا في أقدام المدافعين.

وأنقذ أوسبينا محاولة خطيرة من ستيفن مهاجم بازل، ثم أضاع تشامبرلين فرصة قريبة بعد مراوغته حارس بازل وأضاع سانشيز فرصة جديدة، لينتهي اللقاء بفوز سهل للجانرز بثنائية.

كووورة

شام تايمز

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