سباليتي يرد بسخرية على هجوم زوجة فرانشسكو توتي

رد المدرب لوتشيانو سباليتي المدير الفني لفريق روما الإيطالي، بسخرية على الهجوم العنيف الذي شنته عليه إيلاري بلاسي، زوجة القائد الأسطوري لفريق العاصمة الإيطالية فرانشسكو توتي.

وشنت إيلاري بلاسي هجوماً عنيفاً على سباليتي، على خلفية توتر العلاقة بين الرجلين التي حدثت في مطلع العام الجاري، عندما تجاهل المدرب الاعتماد على زوجها، وقالت: “أنا لا أنتقد القرارات، ولكن انتقد التصرفات الشخصية، ولكن اريد القول ان سباليتي رجل صغير، كان يمكن أن يكون أكثر حساسية، لكنه لم يفعل ذلك، وأحكم على الناس على هذا الأساس، ويمكنني إعطائه علامة منخفضة جداً”.

وبالرغم من هذه الانتقادات العنيفة الموجهة إليه إلا أن سباليتي تجاهلها وقرر حضور حفل عيد ميلاد توتي الذي احتفل ببلوغه الأربعين يوم الثلاثاء.

ووفق ما اوردت صحيفة إيلاف ، قال سباليتي، في تصريحات لقناة روما: “إنه حفل توتي، لكني أريد أن أمنح زوجته هدية صغيرة أيضا، وهي أغنية لميا مارتينا (مطربة من أصول كندية)، حيث إنها تذكرني بها، إنها منحتني فرحة كبيرة، لقد قالت عني رجلاً صغيرا”.

وعن هديته لتوتي، قال سباليتي: “لقد اشتريت سيارة ديلورين (سيارة رياضية) من الماضي للمستقبل، يمكنك الاختيار ما بين العودة للخلف أو للأمام”.

وأضاف “قميصك هو رقم 10، لكن الآن، نحن عالقون في 9.9، لأنك كنت ولا زلت المخادع الرائع رقم 9”.

وختم سباليتي تصريحاته قائلا: “معي خلال 167 لقاء سجلت وجعلتني احتفل 99 مرة، آمل أن نصل لـ100 في أقرب وقت ممكن، وبعدها سأعطيك 10 من 10”.

جدير بالذكر ان توتي الذي احتفل الثلاثاء بعيد ميلاده الأربعين ورغم ذلك ما زال لاعب الفريق الواحد الذي يخوض موسمه الخامس والعشرين مع روما والأخير على الارجح، يتمتع بالقدرة على امتاع الجماهير عندما تسنح له الفرصة.

شام تايمز

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