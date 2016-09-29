أوباميانج يوجه رسالة لكريستيانو رونالدو

وجه اللاعب الجابوني بيير أوباميانج، مهاجم نادي بوروسيا دورتموند الألماني رسالة لنظيره البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم ريال مدريد الإسباني وذلك اليوم الأربعاء.

ونشر أوباميانج صورة عبر حسابه في شبكة انستجرام للتواصل الاجتماعي لابنه الصغير وهو يرفع قميص كرستيانو رونالدو.

وقال أوباميانغ تعليقًا على صورة ابنه :”شكرًا كريستيانو، لقد جعلت ابني سعيدًا” حيث حصل أوباميانج يوم أمس على قميص كريستيانو بعد نهاية المباراة بين الفريقين بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق في دوري أبطال أوروبا .

كووورة

شام تايمز

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