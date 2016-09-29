” فورد ” تخترع سيارة قابلة للطي

ظهرت على مواقع الإنترنت صورة لبراءة اختراع واسطة نقل غريبة تنسب فكرة وضعها لشركة فورد التي باستطاعتها تصميم سيارة كهربائية ذات قاعدة يمكن طيها لبيعها في أسواق نامية.

وبحسب قناة روسيا اليوم ، تتلخص أهم ميزة لهذا المشروع في تصميم قاعدة هذه السيارة على شكل حرف X ، مع زيادة عدد المفاصل، مما سيسمح بطي هذه السيارة، الأمر الذي يقلص طولها ضعفين تقريبا.

تجدر الإشارة إلى أن هذه السيارة لن تزود بمقود عادي بل ستزود بمقود شبيه بمقود الدراجة وبعجلات شبيهة بتلك العائدة للدراجات الهوائية، وهي تتصف بأطر ضيقة وقطر كبير ، و يقال إن هذه العجلات الكبرى ذكرت بعض الخبراء بموديل Ford A الذي أنتج في عام 1903.

ومن المتوقع أن شركة فورد تخطط لتزويد هذه السيارة الصغيرة بمحرك كهربائي متواضع ، كما يفترض مشروع هذه السيارة عدم وجود ظهر متين ثابت حيث سيحل محله ظهر طري قابل للطي يمكن تقديمه على شكل واقية.

كما انه من الممكن أن تورد شركة فورد هذه السيارة إلى أسواق البلدان النامية مثل الهند أو إلى مدن ضخمة تختنق بأعداد هائلة من سكانها، حيث قد تعوض عن الدراجات الهوائية أو السكوترات.

شام تايمز

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