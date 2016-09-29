وزير المالية: السماح بإعادة البضائع المسموحة بالاستيراد والمصادرة لأصحابها بعد التسوية

بحث وزير المالية الدكتور مأمون حمدان في اجتماع له اليوم مع مدير عام إدارة الجمارك العامة فواز أسعد عدداً من القضايا الجمركية واطلع على واقع العمل في الإدارة وعمليات الأتمتة في الأمانات الجمركية وذلك للوصول بها إلى الأداء الأمثل بما يحقق المصلحة العامة.

وأصدر وزير المالية خلال الاجتماع القرار رقم 134-ج والقاضي بالسماح بإعادة البضائع المسموحة بالاستيراد والمصادرة إلى أصحابها بعد إبرام عقد التسوية بشأنها لقاء تسديد غرامة تعادل قيمتها سواء كانت هذه البضاعة خاضعة للرسوم أو غير خاضعة.

وتفقد الوزير حمدان في جولة له اليوم سير العمل في أمانة معبر جديدة يابوس الحدودي بريف دمشق وأمانة الضابطة الجمركية لمنطقة الزبداني والمخافر والنقاط الجمركية التابعة له مطلعاً على الخدمات المقدمة للمسافرين المغادرين والقادمين عبر المعبر في أقسام المعاملات والوثائق والدفاتر ومكتب التأمين الإلزامي الموحد والمستوصف.

وأكد حمدان ضرورة “مكافحة عمليات التهريب والقضاء عليها لأنها تتسبب بآثار اقتصادية خطيرة تلحق ضرراً كبيراً بالاقتصاد الوطني والفعاليات والقطاعات الاقتصادية العامة والخاصة والمشتركة” مبيناً أن “وزارة المالية ماضية في العمل على تحصيل كامل حقوق الدولة وأن المهربين ضعاف النفوس سينالون جزاءهم العادل وفقا للقرارات والأنظمة النافذة”.

1وشدد وزير المالية على وجوب تعزيز الرقابة الجمركية بدءاً من الكشاف الجمركي وجميع المخافر والنقاط الجمركية وصولاً إلى الأمانة الجمركية وقيامها بكامل الواجبات الملقاة على عاتقها موضحاً أن “المعبر يمثل نافذة حدودية مهمة جداً حيث تعمل الوزارة على دعمها وتطويرها بشكل لا محدود بما يضمن تحسين الخدمات الآلية والتقنية والفنية فيه”.

واستمع حمدان من المغادرين والقادمين على طبيعة وآلية الخدمات المقدمة لهم كما اطلع من القائمين على المعبر على المعوقات والمشاكل التي تعترض سير العمل واتخذ عدداً من الإجراءات الفورية لمعالجة بعض الجوانب التي يعتريها الخلل ولا سيما فيما يتعلق باستيراد أجهزة “سكانر” ثابتة وتشجير المعبر وتحسين شبكة الصرف الصحي.

من جهته أكد مدير عام الجمارك العامة على الجهوزية التامة للمعبر الحدودي وأمانته وعمله الدائم والمتواصل لتسهيل عبور القادمين والمغادرين وتقديم الخدمات لهم مبينا في السياق ذاته تحسن إيرادات الجمارك العامة حيث “تجاوزت 110 مليارات ليرة سورية منذ بداية العام الحالي حتى الأول من الشهر الجاري ويتوقع زيادتها اعتباراً من بداية الشهر القادم”.

من جانبه أشار أمين الجمارك في المعبر مازن عيسى إلى أن “الإيرادات المستوفاة من قبل الأمانة تصل إلى حوالي مليار ونصف المليار ليرة سورية شهرياًَ” متوقعاً “زيادة الإيرادات مع بدء تطبيق المرسوم 24 لعام 2016 بداية الشهر القادم والمتعلق بزيادة رسم المغادرة عن كل شخص يغادر القطر عن طريق أحد المنافذ البرية أو البحرية وعن كل سيارة سورية خاصة تغادر عن طريق أحد المنافذ البرية أو البحرية”.

شارك في الجولة مدير المكتب الجمركي في الوزارة وعدد من ضباط الجمارك العامة والمديرين ورؤساء الأقسام في الأمانة الجمركية في معبر جديدة يابوس الحدودي.

وكان وزير المالية قام بجولة تفقدية الشهر الفائت على إدارة الجمارك العامة واطلع على عمل الضابطة الجمركية واستمع لشرح عن المشاكل التي تعترض العمل وسبل تذليلها داعياً إلى تطوير آلية عملها.

سانا

شام تايمز

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