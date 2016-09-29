250 مسلسل سوري متاح عبر قناة خاصة على “يوتيوب”

أطلق موقع YouTube قناة جديدة تحمل اسم “مسلسلات youtube”، تقدم حتى الآن أكثر من 500 عمل درامي من مختلف أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ومن ضمنها 250 مسلسلاً سورياً.

وذكرت صحيفة “الحياة” اللندنية أن الأعمال الدرامية على القناة مصنفةً بحسب النوع الدرامي، وتفردت الدراما السورية في قسمين خاصين هما “مسلسلات سورية” و “مسلسلات سورية كلاسيكية”، وبلغ عددها في كلا القسمين الـ 250 مسلسلاً، يعود بعضها إلى ثمانينات القرن الماضي.

وتعاونت القناة الجديدة مع العديد من شركات الحماية التي تضمن حقوق النشر للأعمال المتاحة، منها “شبكة وطن” السورية، واتحاد الإذاعة والتلفزيون المصري.

ومن جهته, قال محمد باسل خير، مؤسس شبكة “وطن” إننا “نؤمن في شبكة وطن؛ بحق المستخدمين العرب في الوصول إلى محتوى متميز دون دفع اشتراكات أو تكاليف إضافية، وهذا هو الدافع وراء تعاوننا مع شركة YouTube للخروج بوصفة النجاح المثلى وإطلاق قناة “مسلسلات”. ونحن فخورون بما تم تحقيقه حتى الآن”.

وبدوره, قال زين المصري، مدير تسويق المنتجات في شركة Google لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا “أكثر من مليار مستخدم حول العالم يشاهدون منصة YouTube، فهي بذلك تشكل منصة رائدة تتيح للمشاهدين الوصول إلى الفيديوهات الترفيهية العالمية والمحلية أينما ومتى شاؤوا. وفي هذا الإطار، نحن سعداء للغاية لأننا استطعنا رقمنة جزء من تراث هذه المنطقة”.

ويأتي إطلاق قناة “مسلسلات” بعد عام تقريباً على إطلاق قناة “أفلام” للأفلام العربية، والتي تقدم أكثر من ألف فيلم مميز ونجحت في استقطاب أكثر من 4 ملايين مشاهدة.

شام تايمز

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