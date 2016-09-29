“إيكيا” تطلق مطعماً مجانياً يقوم رواده بتحضير أطباقهم

في محاولة ترويجية مبتكرة أطلقت شركة “IKEA” السويدية مشروع “نادي الطعام” بلندن، حيث يمكن الاستمتاع بوجبات مجانية للأشخاص الذين يحصلون على حجوزات مع عائلاتهم.

والفريد في هذه المبادرة أن رواد النادي يمكنهم تحضير الأطباق بأنفسهم بالمجان، ويمكنهم البقاء لمدة ثلاث ساعات ضمن ساعات الدوام.

ونشرت الشركة دعوة في موقعها على الإنترنت موجهة إلى المبتدئين في عالم الطبخ، ومحبي الطهي على حد السواء للاحتفال بمتعة الطبخ مع العائلة والأصدقاء.

وسيكون رواد النادي هم الطهاة في هذا المطعم، مع توفير ورشات عمل لتعليم الطهي، ووجود متجر لاقتناء الأغراض المنزلية. وتتحمل شركة “IKEA” تكاليف هذا المشروع المؤقت، من تكاليف خدمات ورواتب الموظفين.

وتهدف المبادرة بحسب العربي الجديد إلى تشجيع الناس للعودة إلى عادة الطبخ في المنزل، واختبار السعادة عند الطبخ مع الآخرين، بحسب صاحب الفكرة كريس بانل.

ويمكن لكل شخص تمت الموافقة على حجزه اصطحاب مجموعة مؤلفة من عشرين شخصاً من أصدقائه وعائلته كحد أقصى.

شام تايمز

لتبقوا على تواصل دائم معنا والاطلاع على أهم الأخبار تابعونا على الفيس بوك عبر الضغط على الرابط التالي:

https://www.facebook.com/chamtimes