صحيفة تزعم: كريستيانو رونالدو سخر من كيلور نافاس

زعمت تقارير صحفية إسبانية، أن البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم ريال مدريد الإسباني، سخر من زميله بالفريق الملكي الإسباني كيلور نافاس.

وسقط ريال مدريد، في فخ التعادل (2ـ2) مساء الثلاثاء، أمام بوروسيا دورتموند الألماني، ضمن المرحلة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وتسبب الحارس كيلور نافاس، الذي عاد لحراسة عرين النادي الملكي للمرة الأولى هذا الموسم، في تسجيل بوروسيا دورتموند، هدفه الأول، بعدما أخطأ في إبعاد تسديدة من رافاييل جريرو، استغلها أوباميانج، ليسجل هدف دورتموند.

وقالت صحيفة “موندو ديبورتيفو”، المعروفة بميولها لبرشلونة، إن كريسيتانو رونالدو، وجه انتقادًا لاذعًا لنافاس، خلال حديثه مع الويلزي جاريث بيل، بين شوطي المباراة، خلال الممر الخاص باللاعبين في ملعب “سيجنال إيدونا بارك”.

وكان كريستيانو رونالدو، قد تقدم للريال قبل أن يتعادل أوباميانج لبوروسيا دورتموند، وأعاد رافاييل فاران التقدم للنادي الملكي، قبل أن يتعادل شورله لأصحاب القمصان الصفر، قبل النهاية.

وأوضحت الصحيفة، أن رونالدو ظهر في اللقطة التليفزيونية، يشير بيديه بسخرية حول تصدي نافاس للركلة الحرة، التي نفذها رافاييل جريرو، وتسببت في تسجيل أوباميانج، هدف التعادل في مرمى الميرنجي.

كووورة

شام تايمز

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