ألاردايس يكشف كواليس “فخ” فضيحة الرشوة

قدم سام الاردايس مدرب منتخب إنجلترا لكرة القدم المقال من منصبه “اعتذارا صادقا” للاتحاد المحلي للعبة على الإحراج الذي سببه للاتحاد “وخيبة الأمل الكبيرة” عقب إقالته الصادمة إثر خدعة صحفية.

وأقيل الاردايس (61 عاما) أمس الثلاثاء، بعد ظهوره في فيديو تم تصويره بواسطة صحيفة تليجراف اليومية وهو يتفاوض على تمثيل شركة تطلب نصائح حول سوق الانتقالات مقابل 400 ألف جنيه إسترليني (521 ألف دولار).

وقالت الصحيفة إن لديها مئات الصفحات المدونة عن اجتماعات الاردايس بشأن التفاوض على هذا المبلغ مع شركة من شرق آسيا تطلب نصائح حول سوق انتقالات اللاعبين.

وقال الاردايس الذي خلف روي هودجسون عقب خروج مخيب لإنجلترا من بطولة أوروبا 2016 في بيان على موقع الاتحاد على الإنترنت “كان شرفا كبيرا لي تولي المسؤولية في يوليو الماضي وأنا محبط للغاية على ما حدث.”

وأوضح أن ما فعله “شئ سخيف” لكنه أوضح أنه كان يساعد شخصا ما يعرفه منذ 30 عاما.

وقال المدرب الإنجليزي “لسوء الحظ كان ذلك خطأ في تقدير تصرفي. ودفعت ثمن ذلك.”

والتقى لاعب الوسط السابق مع جريج كلارك رئيس الاتحاد ومارتن جلين الرئيس التنفيذي وتقدم “باعتذار صادق ومخلص عن أفعاله.”

وأضاف في البيان “رغم أنه تم التوضيح خلال المحادثات المسجلة أنه يتعين الحصول على موافقة كاملة من الاتحاد اعترف بأن بعض تعليقاتي تسببت في إحراج البعض. وقعت في الفخ هذه المرة ويجب تقبل ذلك. اعتذرت للاتحاد وجميع الأطراف المعنية”.

وتابع: “طلب مني توضيح أقوالي والسياق التي دارت خلاله المحادثات. وسأتعاون بشكل كامل في هذا الأمر. نادم كذلك على تعليقاتي التي تتعلق بأفراد آخرين.”

وقاد الاردايس المنتخب الإنجليزي في مباراة واحدة وكانت أمام سلوفاكيا في تصفيات كأس العالم 2018 وانتهت بفوز الفريق الانجليزي 1-صفر.

وسيحل محله جاريث ساوثجيت مدرب منتخب تحت 21 عاما الذي سيقود المباريات الأربع المقبلة لحين البحث عن مدرب جديد.

كووورة

شام تايمز

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