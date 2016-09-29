ماليزيا تعتزم استضافة 3 آلاف لاجئ سوري خلال العامين المقبلين

أعرب رئيس الوزراء الماليزي نجيب عبد الرزاق، الثلاثاء، عن عزم بلاده استضافة حوالي 3 آلاف لاجئ سوري في غضون العامين المقبيلن.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي جمعه مع المستشارة الألمانية “أنجيلا ميركل” في برلين، وهي الزيارة الأولى التي يجريها عبد الرزاق لألمانيا منذ توليه منصبه عام 2009.

وقال عبد الرزاق إن “حل الأزمة السورية من خلال المفاوضات هو مفتاح القضية برمتها، وسوف تقوم ماليزيا بما عليها رغم أنها ليست قوة عظمى”.

وأضاف “سنقدم كل ما نستطيع باتجاه حل الأزمة في إطار منظمة التعاون الإسلامي”.

من جهتها، وصفت المستشارة الألمانية “أنجيلا ميركل”، ما يحدث في حلب بالـ “وحشي”، مجددة التأكيد على أن قصف المدنيين “لايمكن قبوله”.

وأشارت ميركل إلى ضرورة التوصل لوقف إطلاق نار جديد في سورية، وإلى المسؤولية الإنسانية التي تقع على عاتق أوروبا في هذا الإطار.

وبخصوص المطالبات بإنشاء منطقة حظر جوي فوق سورية، والتي تزايدت بعد قصف قافلة مساعدات إنسانية بالقرب من حلب يوم 19 سبتمبر/ أيلول الجاري، شككت “ميركل” في إمكانية فرض الحظر “على الفور”، معتبرة أن ما تشهده سورية خلال الأيام الأخيرة “انتكاسة كبيرة”.

الاناضول

شام تايمز

لتبقوا على تواصل دائم معنا والاطلاع على أهم الأخبار تابعونا على الفيس بوك عبر الضغط على الرابط التالي:

https://www.facebook.com/chamtimes