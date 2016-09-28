بابا الفاتيكان : الذين يقتلون المدنيين في حلب سيواجهون عدالة الرب

قال البابا فرنسيس بابا الفاتيكان اليوم الأربعاء، إن الذين يقومون بالقصف وقتل المدنيين على مدينة حلب المحاصرة، “سيواجهون عدالة الرب”.

وجاء ذلك أمام عشرات الآلاف في ساحة القديس بطرس حيث حثّ البابا فرنسيس على التوقف عن قصف المدنيين في حلب، التي وصفها بالمدينة التي “استشهدت بالفعل حيث يموت الجميع- الأطفال والكبار والمرضى والشبان”.

وقال البابا للحشد خلال كلمته الأسبوعية “أجدد مناشدتي للجميع بأن يلزموا أنفسهم بكل قوة بحماية المدنيين”.

وتتعرض مدينة حلب لأكبر حملة تصعيدية من قبل الطائرات الروسية والتابعة للأسد، حيث استهدفت المدينة بآلاف الغارات الجوية واستشهد المئات خلال بضعة أيام فقط، في الوقت الذي انهار فيه الاتفاق الأمريكي والروسي على وقف الأعمال العدائية.

شام تايمز

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