اطلاق أرفع هاتف ذكي في العالم يبتكره مهندس سوري في دبي

نشرت شركة ‹Carbon Mobile› العائدة لمؤسسها المهندس السوري فراس خليفة فيديو عرض ترويجي لهاتفها الجديد اليوم بعد الإعلان عن إطلاق الهاتف الشهر المقبل.

وبحسب الفيديو الترويجي فإن «الهاتف هو الأرفع والأخف والأقوى في العالم»، فيما قال فراس خليفة «إن الهاتف سيتم طرحه في تاريخ 16 تشرين الأول /أكتوبر المقبل في معرض ‹GTEX› أسبوع التكنولوجيا، ضمن مدينة دبي بالإمارات».

ونقل موقع ‹ومضة› عن فراس قوله «إن الهاتف ستبلغ سماكته 4.6 وبالتالي هو أرق هاتف ذكي في العالم»، حسب وصفه، فيما استخدم خليفة في الجهاز مواد متقدمه مثل Carbon Fiber و Kevlar و مواد أخرى سرية سيعلن عنها لاحقاً.

ولاقى الهاتف ‹كاربون› دعماً من حكومة دبي وشركة اتصالات المعروفة – بحسب الإعلان عن الهاتف الذي وضع شعاري الداعمين –.

وتعد – بحسب وسائل إعلام – شركه Carbon Works التي اخترعت وطوّرت الهاتف، شركة متخصصة في البحث والتطوير وتسويق الالكترونيات التجارية، أسسها المهندس فراس خليفة مع المهندس ورائد الأعمال جورج رايس ماريتنز.

ارانيوز

شام تايمز

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