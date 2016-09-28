(صقور الشام) تعود إلى (جيش الفتح)

أعلنت ألوية صقور الشام أمس الثلاثاء 27 أيلول/سبتمبر، عودتها إلى غرفة عمليات جيش الفتح، ومن جهتها باركت غرفة عمليات جيش الفتح عودة الفصيل، وأكدت على الاستمرار في ضرب النظام في حلب وحماة والساحل.

وقال المتحدث الرسمي باسم صقور الشام “مأمون حاج موسى” في تغريدة نشرها مساء أمس على حسابه في “توتير”: “ألوية صقور الشام عادت إلى تمثيلها ما قبل تحرير إدلب، كفصيل مؤسس في غرفة عمليات جيش الفتح”.

ونشرت قيادة غرفة عمليات جيش الفتح بياناً جاء فيه: “نبارك لإخواننا حركة الزنكي وصقور الشام خطوتهم المباركة في الانضمام لجيش الفتح”.

وأردفت: “نعد أهلنا في الشام بأننا ماضون على العهد في ضرب النظام في الساحل وحماة وحلب حتى يمن الله علينا بتحرير أرضنا كاملة، ونقول لأهلنا في حلب، لا خير فينا إن نسيناكم”.

وكانت حركة نور الدين الزنكي أعلنت يوم السبت 24 أيلول/سبتمبر انضمامها عسكرياً إلى غرفة عمليات (جيش الفتح)، وجاء في بيان للحركة نشرته على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي حينها: “سعياً لتوحيد الجهود العسكرية لفك الحصار الذي يفرضه النظام على المدنيين، وتخفيف معاناة شعبنا، تعلن حركة نور الدين الزنكي انضمامها عسكرياً إلى غرفة عمليات جيش الفتح”.

ويشار إلى أن ألوية صقور الشام المنضوية انفصلت حركة أحرار الشام الإسلامية بداية الشهر الجاري، لتعود الألوية مستقلة بقيادة “أبو عيسى الشيخ”.

شام تايمز

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