روسيا تنشر بنود اتفاقها مع أمريكا بشأن سوريا.. وهذه أهم النقاط

سرّبت وزارة الخارجية الروسية، نص الاتفاق الموقّع بين وزيري الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، والأمريكي جون كيري حول سوريا، والذي تم التوصل إليه في جنيف في التاسع من الشهر الحالي.

وأوضحت الوزارة، في بيان صحافي، أنها قررت نشر نص الوثيقة بعدما سرّبت وزارة الخارجية الأمريكية قسماً من الوثائق من دون الاتفاق على تاريخ النشر مع موسكو.

تبادل المعلومات

وتنص الاتفاقية على تبادل المعلومات وتسهيل وقف التصعيد بين طرفي النزاع لتعزيز وقف الأعمال العدائية في سوريا.

وفي حالة خرق أو احتمال خرق نظام وقف الأعمال العدائية بما في ذلك استئناف الأعمال القتالية فإن روسيا والولايات المتحدة تحكمان فرقة العمل الدولية لمجموعة دعم سوريا.

وتطرق أحد بنود الاتفاق إلى أن الهيئات المكلفة ستطلب معلومات إضافية من الأطراف المشكوك في خرقها نظام وقف الأعمال العدائية من أجل تقييم حجم الخروق من مجموعة العمل الدولية بشأن سوريا. ونص الاتفاق أيضاً على أنه على روسيا والولايات المتحدة تأمين الحصول على معلومات كافية وموضوعية بشأن الحوادث ونوايا الأطراف لتنفيذ نظام وقف الأعمال العدائية.

إيصال المساعدات

ونصّ أحد البنود على إيصال المساعدات الإنسانية إلى حلب وفقاً لأحكام اتفاق وقف أعمال القتال والإجراءات الأممية، لحين نشر نقاط التفتيش لـ”الهلال الأحمر” السوري، أو “طرف ثالث آخر متفق عليه”، على طريق الكاستيلو في أسرع وقت. ويضاف إلى ذلك، انسحاب قوات الأسد ومجموعات المعارضة المعتدلة من الطريق بشكل متزامن لإقامة منطقة منزوعة السلاح، وعدم عرقلة حركة المدنيين والمساعدات الإنسانية.

وانهارت الهدنة التي توصلت إليها روسيا والولايات المتحدة في 19 من الشهر الجاري بعد هجوم الطائرات الروسية على قافلة مساعدات أممية قرب حلب، مما أدى إلى استشهاد وجرح عشرات الاشخاص بينهم 13 من الهلال الأحمر، كما استهدفت الطائرات الروسية خلال الهدنة الأحياء السكنية في حلب ومختلف المناطق السورية ما أوقع المزيد من الشهداء.

شام تايمز

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