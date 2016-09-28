رويترز : المعارضة المسلحة تحصل على صواريخ غراد يصل مداها إلى 22 و40 كم

نقلت وكالة “رويترز” يوم الأربعاء، عن مصادر معارضة قولها، إن المعارضة المسلحة حصلت على عدد كبير من صواريخ غراد من دول داعمة.

وقال قيادي بالمعارضة السورية الأربعاء، إن دولاً أجنبية زودت مقاتلي المعارضة براجمات غراد سطح سطح من طراز لم يحصلوا عليه من قبل، رداً على هجوم كبير تدعمه روسيا في مدينة حلب.

وقال العقيد فارس البيوش، بحسب ما نقلت عنه وكالة رويترز، إن مقاتلي المعارضة حصلوا على “كميات ممتازة” من راجمات جراد يصل مداها إلى 22 و40 كيلومتراً وإنها سوف تستخدم في جبهات القتال بحلب وحماة والمنطقة الساحلية.

ورصد على قناة “جيش إدلب الحر” الذي ينتمي إليه البيوش، مقطعاً مصوراً يظهر ما قال الجيش إنه “استهداف تجمعات الأسد بوابل من صواريخ غراد في محيط حندرات في ريف حلب الشمالي”، ويعتقد أنها من الصواريخ الجديدة.

ونقلت وكالة “رويترز”، يوم الثلاثاء عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن انهيار اتفاق وقف إطلاق النار في سوريا، قد يدفع دول الخليج العربية إلى تسليح المعارضة بصواريخ مضادة للطائرات محمولة على الكتف.

وأوضح المسؤولون أن إحدى عواقب الفشل الدبلوماسي الأخير قد تتمثل في زيادة دول الخليج العربية أو تركيا إمدادات الأسلحة لفصائل المعارضة السورية المسلحة، بما يشمل صواريخ مضادة للطائرات تطلق من الكتف.

وتقدم بعض الدول مثل السعودية وتركيا والولايات المتحدة دعما عسكريا إلى بعض المعارضة المسلحة وشمل هذا في بعض الحالات قذائف أمريكية الصنع مضادة للدبابات.

شام تايمز

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