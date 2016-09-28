طهران تؤكد أن المشاركة العسكرية الروسية في سوريا منع تقسيمها واعادت التوازن للمنطقة

قالت وزارة الخارجية الإيرانية يوم الأربعاء، إن المشاركة العسكرية الروسية في سوريا اعادت التوازن إلى المنطقة، منوهة إلى الحاجة لإجماع دولي لمحاربة الأرهاب.

وأوضحت الوزارة أن “المشاركة العسكرية الروسية في سوريا حال دون تقسيمها وأعاد التوازن الى المنطقة”.

وساعد التدخل العسكري الروسي الذي بدأ في سوريا أيلول الماضي على تحويل دفة الحرب لصالح الجيش النظامي بعد أشهر من مكاسب حققتها فصائل معارضة خاصة في ريفي اللاذقية وحلب بعد ظهور أسلحة متقدمة بايدي معارضين يعتقد انها إمدادات عسكرية غربية ومن دول عربية، بينها صواريخ أمريكية الصنع مضادة للدبابات.

وأكدت الوزارة ضرورة الوصول لاجماع دولي لمحاربة الأرهاب، منوهة “إننا بحاجة إلى إجماع من دول المنطقة على محاربة الإرهاب من أجل حماية وحدة سوريا”.

وكانت إيران أكدت يوم الأحد، إنه لا يمكن حل الأزمة السورية عسكرياً، حيث قال الرئيس الإيراني حسن روحاني إن الحل ينجم فقط عبر صناديق الاقتراع واختيار الشعب السوري.

وتدعم طهران النظام السوري اقتصاديا وعسكرياً، في حين تتهمها عدة دول وبعض اطياف من المعارضة السورية بالمساهمة في “تاجيج الحرب”.

شام تايمز

لتبقوا على تواصل دائم معنا والاطلاع على أهم الأخبار تابعونا على الفيس بوك عبر الضغط على الرابط التالي:

https://www.facebook.com/chamtimes