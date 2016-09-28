الخارجية الأمريكية تطالب روسيا بتقديم بادرة “غير اعتيادية” للعملية السياسية بسوريا

طالب المتحدث باسم الخارجية الأمريكية مارك تونر, يوم الاربعاء, روسيا بتقديم بادرة “غير اعتيادية” لإعادة المصداقية للعملية الدبلوماسية في سوريا.

وأوضح تونر في تصريحات تلفزيونية، أن “ما يسعى وزير الخارجية الأمريكي جون كيري وما قام بإيضاحه مؤخرا في نيويورك أننا بحاجة لنرى جهدا ومقترحات حقيقة من جانب روسيا لإعادة المصداقية للعملية الدبلوماسية في سوريا ولكي تسير قدما”.

وأشار المتحدث باسم الخارجية الأمريكية إلى أن “من أهم هذه الخطوات وقف تحليق المقاتلات السورية والروسية فوق المناطق التي تسيطر عليها المعارضة السورية المعتدلة”.

وكانت الخارجية الأمريكية قالت يوم الثلاثاء إن الوزير الأمريكي جون كيري “منفتح” على إجراء محادثات مع نظيره الروسي سيرجي لافروف حول سوريا.

وأكد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فيتالي تشوركين، يوم الخميس، أن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونظيره الأمريكي جون كيري حققا تقدما في محادثاتهما حول سوريا في نيويورك.

ويعاني الاتفاق الروسي الأمريكي حول سوريا من تعثر في التنفيذ بعدة نقاط، وتحديداً إيصال المساعدات الى مناطق محاصرة في حلب، فضلاً عن تبادل الاتهامات بين الروس والامريكيان حول محاولة “التنصل” من تنفيذ التزاماتهما بموجب الاتفاق.

شام تايمز

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