قصف يستهدف الأحياء الشرقية لمدينة حلب .. سانا : الجيش يدمر عدداً من الطائرات المسيرة للإرهابيين بريف درعا ويقضي على العشرات منهم بحلب ودير الزور وأرياف حماة وحمص وإدلب

سقط قتلى وجرحى يوم الأربعاء، في قصف مدفعي على فرن ألي في حي المعادي بحلب، وذلك بالتزامن مع خروج مستشفيان عن الخدمة نتيجة قصف جوي استهدف حيي المعادي والصاخور.

وذكرت مصادر معارضة عبر صفحاتها على موقع التواصل الاجتماعي، أن أكثر من 6 اشخاص قتلوا وأصيب العشرات في قصف مدفعي استهدف الفرن الآلي في حي المعادي بحلب فجر اليوم.

وأضافت المصادر أن الطيران الروسي استهدفت مستشفى عمر بن عبدالعزيز في حي المعادي، ما تسبب بخروجه من الخدمة وبمقتل شخصين وإصابة 8 آخرين، بينهم 3 من الكادر الطبي، كما تعرض مستشفى الهلال الأحمر في حي الصاخور لغارات مماثلة تسببت بخروج المستشفى عن تقديم الخدمات الطبية.

وتحدثت المصادر عن سقوط 16 قذيفة على أحياء ميسلون والعزيزية والسليمانية والميدان ومحيط ساحة سعد الله الجابري ما أدى لمقتل شخصين وإصابة 37 آخرين.

وتعرضت الأحياء الشرقية لمدينة حلب يوم الثلاثاء لقصف من الطيران الحربي الروسي والنظامي، حيث قالت مصادر معارضة إن “الطيران الحربي قصف احياء الشعار والمشهد, مما أدى لسقوط أكثر من 30 قتيلا وعشرات الجرحى”.

وكان الجيش النظامي أعلن عن اطلاق عملية عسكرية في احياء حلب الشرقية الخميس الماضي، مؤكدا انها عملية شاملة وتشمل هجوماً برياً، داعيا المواطنين للابتعاد عن مراكز تجمع المسلحين لضمان سلامتهم.

يشار الى ان احياء حلب الشرقية تخضع لسيطرة فصائل معارضة، في حين يفرض النظامي عليها حصاراً مطبقاً، وتحديدا بعد سيطرته على طريق الكاستيلو، الطريق البري الوحيد الذي يربط تلك الأحياء بريف حلب الشمالي.

وكان مجلس الأمن الدولي عقد يوم الأحد جلسة خاصة لبحث التصعيد العسكري في حلب، شهد تبادل اتهامات بالمسؤولية عن تأجيج العنف بين روسيا من جهة وامريكا ودول غربية من جهة ثانية، في وقت طالب فيه المبعوث الأممي ستافان دي ميستورا بتطبيق هدنة لـ48 ساعة لإدخال مساعدات للمحاصرين.

فيما أفاد مصدر عسكري لـ سانا بأن :

الجيش العربي السوري يدمر عدداً من الطائرات المسيرة للإرهابيين بريف درعا ويقضي على العشرات منهم في حلب ودير الزور وأرياف حماة وحمص وإدلب

دمرت وحدات من الجيش والقوات المسلحة طائرات مسيرة دون طيار وآليات وتجمعات لإرهابيي “جبهة النصرة” والمجموعات التكفيرية التابعة لها في درعا وريفها.

وأفاد مصدر عسكري لـ سانا بأن وحدات من الجيش والقوات المسلحة “دمرت عددا من الطائرات المسيرة التي تحمل مواد متفجرة لإرهابيي “جبهة النصرة” في ريف درعا الشمالي”.

وبين المصدر أن وحدات من الجيش “أحبطت محاولات تسلل واعتداء مجموعات إرهابية تحركت من بلدتي داعل وإبطع بريف درعا الشمالي باتجاه الكتيبة المهجورة وكبدتها خسائر كبيرة بالأفراد والعتاد من ضمنها عدد من الطائرات المسيرة التي تحمل مواد متفجرة”.

وفرضت وحدة من الجيش والقوات المسلحة في الثاني من الشهر الجاري سيطرتها على الكتيبة المهجورة شرق بلدة ابطع بريف درعا الشمالي.

وذكر مصدر عسكري في وقت سابق أن وحدة من الجيش والقوات المسلحة “نفذت رمايات دقيقة على مجموعات ارهابية كانت تقوم بأعمال تخريبية في حي السد وحارة البجابجة بدرعا البلد أسفرت عن تدمير عدد من آلياتها وايقاع قتلى ومصابين بين صفوفها”.

وأشار المصدر الى أن وحدة من الجيش “دمرت مقرا لإرهابيي “جبهة النصرة” وعددا من آلياتهم شرق بلدة داعل “شمال مدينة درعا بنحو 14 كم.

ودمرت وحدة من الجيش أمس مقرات واليات ونقاطا محصنة للمجموعات الإرهابية شرق دوار المصري وجنوب مؤسسة الكهرباء في حي درعا المحطة بمنطقة درعا البلد.

وتنتشر في منطقة درعا البلد مجموعات تكفيرية تتبع لتنظيم “جبهة النصرة” تستهدف المناطق السكنية والنقاط العسكرية تنفيذا لأجندات خارجية معادية للسوريين.

ضربات مكثفة ضد مواقع الإرهابيين في حلب وريفها

نفذت وحدات من الجيش والقوات المسلحة بتغطية من سلاح الجو في الجيش العربي السوري صباح اليوم ضربات مكثفة على تجمعات ومحاور تحرك للتنظيمات الإرهابية في مدينة حلب وأريافها الجنوبية والغربية والشمالية.

وذكر مصدر عسكري في تصريح لـ سانا أن الضربات الجوية تركزت على مواقع انتشار التنظيمات الإرهابية وتجمعات لآلياتهم في قرى وبلدات خان طومان ومعراته وغرب دارة عزة وغرب قبتان الجبل وبابيص وكفر حمرا وحريتان بريف حلب.

وأشار المصدر العسكري إلى “مقتل العديد من الإرهابيين خلال الضربات الجوية وتدمير عربات مدرعة وأخرى مزودة برشاشات ثقيلة ومتوسطة”.

ولفت المصدر إلى أن وحدة من الجيش “”دمرت في عملية نوعية ظهر اليوم أحد مقرات تنظيم “جبهة النصرة” المدرج على لائحة الإرهاب الدولية على طريق حلب الدولي جنوب غرب حلب كان يستخدمه التنظيم في تفخيخ الآليات””.

وفي مدينة حلب بين المصدر أن وحدة من الجيش “قضت على عدد من متزعمي تنظيم “جبهة النصرة” عبر تدميرها مقرا لاجتماعاتهم في حي صلاح الدين” مشيرا إلى “تدمير وحدة من الجيش فب ضربة مركزة مستودعي أسلحة وذخيرة للتنظيمات الإرهابية في حلب القديمة”.

وسيطرت وحدات من الجيش والقوات المسلحة أمس على حي الفرافرة بمدينة حلب بعد مقتل العديد من الإرهابيين أغلبهم من “حركة نور الدين الزنكي” و”جبهة النصرة” وذلك بالتزامن مع تدمير الطيران الحربي السوري مقرات وآليات للتنظيمات الإرهابية في ريف حلب الشمالي والغربي.

سلاح الجو يقضي على إرهابيين من تنظيم “داعش” ويدمر لهم عربات مدرعة ومصفحة في دير الزور

في دير الزور دمر سلاح الجو في الجيش العربي السوري صباح اليوم تجمعات وعربات لتنظيم “داعش” المدرج على لائحة الارهاب الدولي في دير الزور.

وذكر المصدر العسكري أن الطيران الحربي السوري وجه سلسلة ضربات جوية على مناطق انتشار وتحركات لإرهابيي تنظيم “داعش” في محيط جبل الثردة وشرق مطار دير الزور العسكري وفي قرى الجنينية والحسينية والبغيلية بالريف الغربي.

وأشار المصدر إلى أن الضربات أسفرت عن “مقتل وإصابة العديد من إرهابيي التنظيم التكفيري وتدمير عربات مدرعة ومصفحة”.

ويحاصر تنظيم “داعش” الإرهابي الأحياء السكنية في دير الزور ويمنع وصول المواد الأساسية والغذائية إلى الأهالي حيث يقوم الطيران السوري والروسي بإلقاء المساعدات جوا عبر المظلات في حين يقوم التحالف الأمريكي بدعم تنظيم “داعش” عبر استهدافه لمواقع الجيش العربي السوري الذي اثبت أنه القوة الأساسية الوحيدة في مواجهة الإرهاب التكفيري.

تدمير مقرات وعشرات الآليات لإرهابيي “جيش الفتح” في ريفي حماة وإدلب

في ريفي حماة وإدلب نفذ سلاح الجو في الجيش العربي السوري غارات مكثفة على تجمعات ومقرات التنظيمات الارهابية المنضوية تحت زعامة “جيش الفتح”.

وذكر مصدر عسكري في تصريح لـ سانا إن “سلاح الجو في الجيش العربي السوري نفذ طلعات جوية على أوكار وتجمعات إرهابيي “جيش الفتح” في بلدة التمانعة” بريف إدلب الجنوبي على الحدود الإدارية مع محافظة حماة.

وأكد المصدر أن الضربات أدت إلى “تدمير مقرين و7 عربات و3 سيارات مزودة برشاشات والقضاء على عدد من أفراد التنظيم التكفيري”.

وأفاد المصدر في وقت سابق اليوم بأن الطلعات الجوية طالت اوكار وطرق إمداد التنظيمات الارهابية في قرى وبلدات عطشان وزور الطيبة ومعردس وعنيز والكبارية وتل الزعتر وقبيبات أبو الهدى بالريف الشمالي.

وتأكد وفقا للمصدر “تكبيد الإرهابيين خسائر فادحة بالافراد والعتاد الحربي خلال الطلعات الجوية التي اسفرت عن تدمير مقرات كانوا يتحصنون فيها وعدد من الدبابات وعشرات الاليات المزودة برشاشات متنوعة والمحمل بعضها بالأسلحة والذخيرة”.

ودمرت وحدات من الجيش والقوات المسلحة أمس بإسناد من الطيران الحربي السوري أكثر من 13 آلية بينها دبابات وعربات قتالية لإرهابيي “جيش الفتح” المرتبط بنظامي آل سعود الوهابي وأردوغان الاخوانى بريفي حماة وإدلب.

ويضم “جيش الفتح” الإرهابي مئات المرتزقة الذين يتسللون عبر الحدود التركية للانضمام إلى تنظيم “جبهة النصرة” و”أحرار الشام” و”جند الأقصى” و”حركة نور الدين الزنكي” التي يتقاضى ارهابيوها رواتبهم من الولايات المتحدة.

القضاء على إرهابيين وتدمير آلياتهم في منطقتي تلبيسة والرستن بريف حمص الشمالي

في هذه الأثناء وجهت وحدات من الجيش والقوات المسلحة خلال الساعات القليلة الماضية ضربات دقيقة على تجمعات ومقرات التنظيمات الارهابية المنضوية تحت زعامة “جبهة النصرة” في ريف حمص الشمالي.

وأفاد مصدر عسكري في تصريح لـ سانا بأن وحدات الجيش “أوقعت خلال الضربات العديد من افراد التنظيمات الارهابية بين قتيل ومصاب ودمرت مقرات وآليات مزودة برشاشات في بلدات وقرى تلبيسة والرستن وكيسين وأم شرشوح والغنطو” بالريف الشمالي.

وقضى الطيران الحربي السوري أمس على العديد من إرهابيي “جبهة النصرة” بعد أن دمر تحصيناتهم ومقراتهم في مدينة الرستن بريف حمص الشمالي.

كما أوضح المصدر أن وحدات من الجيش والقوات المسلحة قضت على إرهابيين من تنظيم “جبهة النصرة” في حي السد وحارة البجابجة بدرعا البلد وشرق بلدة داعل بريف درعا الشمالي.

شام تايمز

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