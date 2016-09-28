اقتراح فرنسي لمجلس الأمن بـ “وقف إطلاق النار بحلب”ومن لن يصوتوا له يخاطرون بمحاسبتهم للتواطؤ في جرائم حرب

قالت وزارة الخارجية الفرنسية اليوم الأربعاء، إنها بصدد اقتراح قرار على مجلس الأمن الدولي بهدف وقف إطلاق النار بحلب المحاصرة.

ونقلت “رويترز” عن وزير الخارجية الفرنسي “جان مارك آيرولت” قوله إن بلاده ستقدّم اقتراحاً لمجلس الأمن الدولي بهذا الخصوص، دون إيراد مزيد من التفاصيل.

وفي كلمة أمام نواب البرلمان اتهم أيرو سوريا المدعومة من روسيا وإيران بشن “حرب شاملة” على الشعب وهو الأمر الذي قالت باريس إنها لن تقف ساكنة أمامه.

وقال “في هذه اللحظة نقترح مناقشة قرار لفرض وقف إطلاق النار في حلب.. هذا القرار سيضع الجميع أمام مسؤولياتهم.. من لن يصوتوا له يخاطرون بمحاسبتهم للتواطؤ في جرائم حرب” .

وقال “آيروليت” إن من سيرفض التصويت في المجلس على وقف إطلاق النار سيكون متهماً بارتكاب جرائم حرب.

وتأتي هذه المطالبة الفرنسية بعد الحملة التصعيدية الاخيرة على مدينة حلب، حيث قصف بمئات الغارات الجوية وأسفرت عن مئات الشهداء وآلاف الجرحى خلال أسبوع واحد فقط.

شام تايمز

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