اعلان قائمة منتخب سورية التي ستخوض مباراتي الصين وقطر بتصفيات كأس العالم

أعلن مدرب منتخب سورية الوطني للرجال بكرة القدم أيمن الحكيم اليوم القائمة النهائية للمنتخب التي ستخوض مباراتي الجولتين الثالثة والرابعة أمام منتخبي الصين وقطر ضمن الدور النهائي من التصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات كأس العالم في روسيا 2018.

وضمت القائمة اللاعبين إبراهيم عالمة وأحمد مدنية ومحمود اليوسف وأحمد الصالح وعمرو ميداني ومؤءيد العجان وعلاء الشبلي وخالد المبيض ومحمود المواس ويوسف قلفا وعمر خريبين ومحمد رأفت مهتدي وعمرو جنيات وتامر حاج محمد وأحمد الدوني وهادي المصري وحسين جويد ومحمد زاهر الميداني وجهاد الباعور وأسامة أومري وحميد ميدو وفهد اليوسف وعبد الرزاق الحسين.

واستبعد الحكيم ثائر كروما لعدم مشاركته في مباراتي فريقه نفط الجنوب في الدوري العراقي وأيهم أبو حمدان لعدم الاطمئنان إلى مستواه الفني والطبي وأحمد الأشقر لمنحه فرصة المشاركة مع فريقه الحرية في الدوري التصنيفي المؤهل للدوري الممتاز نظرا لحاجة الفريق لخدماته.

وستغادر بعثة المنتخب إلى الصين مساء الجمعة القادم لخوض اللقاء المرتقب مع منتخبها في السادس من الشهر القادم ضمن المجموعة الأولى على أن يواجه منتخبنا نظيره القطري في الدوحة في الحادي عشر منه.

واستهل منتخبنا مشاركته في الدور النهائي للتصفيات بالخسارة صفر-1 أمام مضيفه الأوزبكي وتعادل في مباراته الثانية مع منتخب كوريا الجنوبية سلبا ويختتم مباريات مرحلة الذهاب بلقاء نظيره الإيراني في الخامس عشر من تشرين الثاني القادم على ملعب توانكو عبد الرحمن في مدينة سيرم بان الماليزية.

شام تايمز

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