إلقاء القبض على أحد مروجي المخدرات بحمص

ألقت إدارة مكافحة المخدرات القبض في حمص على أحد مروجي المخدرات وضبطت بحوزته كميات من الحشيش المخدر وحبوب الكبتاغون المخدر.

وأوضحت وزارة الداخلية أن “إدارة مكافحة المخدرات ألقت القبض في حمص على أحد مروجي المخدرات وضبطت بحوزته 10 كيلوغرامات من مادة الحشيش المخدر و15 ألف حبة كبتاغون مخدر”.

وكان فرع الأمن الجنائي بدمشق ألقى القبض في 3 من الشهر الجاري على اثنين من مروجي المخدرات وضبط بحوزتهما 400 ألف حبة كبتاغون مخدر إضافة إلى مبالغ مالية من عملات مختلفة.

سانا

شام تايمز

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