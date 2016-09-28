سانا : ضحايا بقذائف حيي العزيزية والسيد علي بحلب

ذكر مصدر في قيادة شرطة محافظة حلب أن التنظيمات الإرهابية المنتشرة في بعض الأحياء الشرقية أطلقت ظهر اليوم قذائف صاروخية على منازل المواطنين في حيي العزيزية والسيد علي بمدينة حلب.

وأشار المصدر إلى أن الاعتداءات الإرهابية تسببت “بارتقاء شهيد وإصابة 10 أشخاص بجروح متفاوتة الخطورة ووقوع أضرار مادية بالمنازل والممتلكات العامة والخاصة”.

واستشهدت أمس طفلة وأصيب 3 أشخاص بجروح جراء سقوط قذائف صاروخية أطلقها إرهابيون على الأحياء السكنية في بلدة الزهراء بريف حلب الشمالي.

شام تايمز

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