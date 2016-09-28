رئاسة الوزراء: الأحد القادم عطلة بمناسبة رأس السنة الهجرية

أصدر رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس بلاغا يقضي بتعطيل الجهات العامة يوم الأحد القادم بمناسبة رأس السنة الهجرية الموافق لـ 2 تشرين الأول.

وجاء في البلاغ “إنه تراعى أحكام الفقرة ج من المادة 43 من القانون الأساسي للعاملين في الدولة بالنسبة للجهات العامة التي تتطلب طبيعة عملها أو ظروفها استمرار العمل فيها”.

وحسب الفقرة ج من المادة 43 يجوز في بعض الجهات العامة أو في الأعمال التي تتطلب طبيعتها أو ظروفها استمرار العمل فيها أن تحدد الراحة الأسبوعية أو التعطيل في أيام الأعياد الرسمية بالتناوب بين العاملين شريطة أن تتحقق الراحة الأسبوعية لجميع العاملين أما بالنسبة للأعياد الرسمية فتعتبر عملا إضافيا.

شام تايمز

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