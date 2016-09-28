ألمانيا : شابان سوريان يتعرضان للضرب على يد مجموعة من الألمان لأسباب مجهولة

تعرض شابان سوريان للضرب من قبل مجموعة من الألمان، في مدينة شفيدت، يوم السبت الماضي (24/9).

ووفق المعلومات في وسائل إعلام ألمانية، فإن الشابين (17 و 18 عاماً) كانا يسيران في أحد شوارع المدينة الواقعة في ولاية براندنبورغ، عندما ظهر مجموعة من الألمان، وانهالوا عليهما بالضرب.

ونقلت الشرطة عن شاهدة عيان قولها، إنها صرخت على المعتدين لكن أحدهم شتمها وهددها، قبل أن يلوذ هو ومجموعته بالفرار.

وأشارت الشرطة، إلى أنها ألقت القبض على مشتبه به (33 عاماً)، ويتم التحقيق معه للوصول إلى بقية المتورطين بالحادثة.

ومن المنتظر محاكمتهم بتهمة التسبب بأذى جسدي خطير.

ولم يذكر الإعلام الألماني مدى خطورة الاعتداء الذي تعرض له السوريان، أو حالتهما الصحية.

شام تايمز

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