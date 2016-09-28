200 ألف ليرة أجرة يوم العناية المشددة في المشافي الخاصة 

وضعت وزارة التعليم العالي خطة لبناء القدرات وتحسين الأداء في المشافي التعليمية بالتعاون مع منظمه الصحة العالمية من خلال ورشات عمل وزيارات اطلاعية على المشافي ودورات تدريبية، حيث تتضمن ورشات عمل تعريفية ببرنامج المعلومات الصحية «هيرامس» ضمن المشافي التعليمية في دمشق واللاذقية وحلب للاطلاع على آلية سير العمل ونقاط القوة والتحديات والصعوبات التي تواجه فريق هيرامس، إضافة إلى عقد ورشات عمل مركزية خلال كانون الأول القادم للمنسقين المركزيين في برنامج هيرامس لتقييم العمل في البرنامج وتحديد الاحتياجات القادمة.

كما تشمل الخطة أيضاً 40 دورة تخصصية في المجال الطبي والإداري ونظم المعلومات الصحية تستهدف الكادر الطبي والإداري في المشافي التعليمية للوزارة بالتعاون مع كليات الطب في الجامعات الحكومية.

وتم البدء بدورة التوثيق الإلكتروني الصحي التي نفذت في مشفى الأسد الجامعي بدمشق في آب، وتضمنت الدورة محاضرات حول مفهوم التوثيق الإلكتروني ومراحل تطبيقه والتوثيق الطبي ومكونات المعلومات الصحية وفوائدها وأهميتها والسجل الطبي الإلكتروني، ثم دورة تدريبية بالإحصاء الطبي في مشفى تشرين بالتعاون مع كلية الطب في جامعة تشرين في 24 و25 أيلول الجاري.

وفي إطار متصل بيّن مدير الهيئة العامة لمشفى الأطفال الجامعي الدكتور مازن حداد في تصريح خاص أن هناك تعاوناً وتنسيقاً بين الوزارة ومنظمة الصحة العالمية ينعكس إيجاباً على وضع المشافي التعليمية ومن ضمنها مشفى الأطفال الجامعي،

مبيناً أنه يتم تأمين عدد من أجهزة التعقيم والحواضن والمنافس عن طريق منظمة الصحة العالمية، مضيفاً: إن برنامج «هيرامس» هو صلة الوصل بين الوزارة ومنظمة الصحة العالمية ضمن إطار تحديد مختلف الاحتياجات من الأدوية والمستلزمات والتجهيزات.

وفي الوقت الذي تراوح فيه كلفة اليوم الواحد في العناية المشددة بالمشافي الخاصة بين 150-200 ألف ليرة سورية وهي مبالغ تعتبر كبيرة جداً، إضافة إلى الحواضن والمنافس التي وصلت إلى 75 ألف ليرة سورية في اليوم، فقد أشار مدير عام مشفى الأطفال إلى أن العناية المشددة «مجاناً» في مشفى الأطفال،

مضيفاً: إن مشفى الأطفال يجري من 20-30 عملية يومياً، كما يوجد في المشفى 20 سريراً في العناية المشددة، كما أن مختلف المستلزمات مؤمنة، وهناك متابعة لموضوع توسعة المشفى ضمن إطار المشاريع التي يتم العمل عليها.

الوطن

شام تايمز

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