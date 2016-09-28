“مرسيدس” تعلن عن سيارة مدرعة تقاوم انفجار 15 كغ “TNT” على بعد مترين

أعلنت “مرسيدس – بنز” نيتها الكشف عن نسخة مدرعة لسيدان “Mercedes-Maybach S 600 Pullman” قادرة على تحمل انفجار بقوة بـ 15 كيلوغرام من الـ(تي أن تي) عن بعد مترين.

وبحسب موقع “فيستي.رو”، فإن السيارة الجديدة تم تصميمها للرؤساء والشخصيات الهامة جداً، وتزن حوالي 5.1 طن نتيجة تعزيز المكونات التي تجعل زجاج السيارة وألواح الغرفة الداخلية محمية من الأسلحة الخفيفة.

ولم تؤثر دروع السيارة على فاعليتها ووظائفها الرئيسية وأبعادها الداخلية بحسب الخبراء، بينما لم تطرأ أي تعديلات على محرك السيارة V12 بسعة 6 لترات الذي يولد قوة 530 حصاناً، وتبلغ أقصى سرعة للسيارة 160 كيلومترا في الساعة.

والسيارة مزودة بمحركات كهربائية صغيرة تساعد في فتح الأبواب الثقيلة، وهي مزودة أيضاً بنظام الاتصال الصوتي مع العالم المحيط بها، وبطاريات إضافية وجهاز تنبيه ومنارة، وأجهزة مساعدة أخرى.

ويصل سعر السيادة المدرعة من “ميرسيدس بنز” إلى حوالي 1,4 مليون يورو على أقل تقدير، ويتوقع الكشف عنها في معرض باريس القادم، على أن تباع في النصف الثاني للعام القادم فقط.

شام تايمز

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