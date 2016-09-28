حاسب “غوغل” Pixel 3 بسماكة 10 ملم ونظام تشغيل “أندروميدا”

تعمل “غوغل” على حاسب محمول باسم “بكسل 3” أو Pixel 3 ، يعمل بنظام تشغيل جديد يحمل اسم “أندروميدا”.

وبحسب موقع ” androidpolice”، فإنه من المخطط أن يأتي “بكسل 3” بتصميم نحيل سماكة 10 ملم، مع شاشة قياس 12.3 بوصة، ويعمل بمعالج إنتل M3 أو i5 مع ذاكرة تخزين داخلية 32 أو 128 غيغابايت عبر قرص SSD.

وستكون ذاكرة الجهاز العشوائية ضمن خيارين إما 8 أو 16 غيغابايت، حيث سيأتي Pixel 3 بموديلين من المواصفات الفنية.

ويحوي الجهاز منفذي USB-C ومنفذ سماعات الصوت التقليدي 3.5 ملم، ويضم حساس للبصمة ويدعم القلم الضوئي، والتحول إلى وضعية اللوحي.

ويتميز الجهاز بسماعات ستيريو وأربعة مايكروفونات وبطارية تدوم حتى 10 ساعات، ولوحة مفاتيح مضاءة من الخلف مع دعم الضغط على مساحة الفأرة الزجاجية.

ويشار إلى أن نظام “أندروميدا” الجديد من “غوغل” هو نظام هجين جاء كثمرة تعاون طويل بين فريقي “أندرويد” و”كروم”، ويجمع بين مزايا نظامي التشغيل.

شام تايمز

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