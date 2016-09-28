4 وسائل للتعرف على ” البطيخ ” الناضج

يعتبر البطيخ الأحمر من الفواكه الصيفية المنعشة، وهو غني بالماء والفيتامينات والمعادن التي يحتاج إليها الجسم، لكن الكثيرين يواجهون صعوبة في تحديد البطيخ الناضج، ويفاجؤون في كثير من الأحيان ببطيخ سيء الطعم.

وعلى الرغم من أن البطيخة محاطة بغلاف أخضر اللون من الخارج، إلا أنه لا يزال بالإمكان تحديد البطيخ الناضج، من خلال بعض العلامات التي نتعرف إليها بحسب شبكة ” 24 ” الإماراتية :

1- انتبه أولاً إلى البقع غير الخضراء في البطيخة، وهي عادة مكان تماسها مع الأرض خلال نموها، فالبقع الصفراء والمائلة للبرتقالي تدل على أن البطيخة ناضجة، في حين أن البقع البيضاء دليل على أن البطيخة لم تنضج بعد.

2- ابحث عن البطيخة التي تحمل بقعاً بنية على شكل شبكة، فهذا يعني أن النحل قام بتلقيح الزهرة عدة مرات، وبالتالي ستكون البطيخة أكثر نضجاً وأحلى طعماً.

3- تعرف على الفرق بين البطيخ الولادي والبناتي، وهي مجرد تسمية اصطلاحية، فالبطيخ الولادي يكون أكبر حجماً وطعمه مائي، في حين أن البطيخ البناتي يكون أكثر استدارة وطعمه أكثرة حلاوة.

4- تحقق من الذيل، فكلما كان جافاً كانت البطيخة أكثر نضجاً، ويشير الذيل الأخضر إلى أن البطيخة قطفت قبل الأوان.

شام تايمز

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