“ يوتيوب مسلسلات ” تتيح مشاهدة أكثر من 500 مسلسل عربي

أعلنت منصة مشاركة مقاطع الفيديو يوتيوب عن قناة جديدة موجهة للمستخدم العربي تحمل اسم “يوتيوب مسلسلات“، وتتيح القناة للمستخدمين إمكانية مشاهدة أكثر من 500 مسلسل عبر هذه المنصة.

وعملت يوتيوب على التعاون مع العديد من شركاء البث الذين يمتلكون حقوق النشر مثل شبكة تلفزيون “وطن” السورية وإتحاد الإذاعة والتلفزيون المصري في سبيل توفير هذه القناة للمستخدمين.

وتتيح قناة “يوتيوب مسلسلات” لمستخدميها مشاهدة أكثر من 7000 ساعة من المسلسلات العربية، والتي يعود تاريخ إنتاج بعضها إلى عام 1962.

وتم تصنيف هذه العروض بحسب الأسلوب الدرامي وبلد المنشأ، إلى جانب تصنيفات أخرى، وذلك في محاولة منها لجعل عملية البحث عن المسلسلات ومشاهدتها أكثر بساطة.

وسعت شركة يوتيوب إلى الحفاظ على هذا التراث الإنتاجي القديم منه والجديد في العصر الرقمي وإتاحته لجميع المستخدمين في كل العالم، عبر تقديمها قناة “يوتيوب مسلسلات”.

وبحسب ما ذكرت البوابة العربية للأخبار التقنية ، يمكن للمستخدمين إعادة ذكريات الزمن الجميل مع يحيى الفخراني في ليالي الحلمية، أو الضحك مع حيل أيمن زيدان في يوميات مدير عام، أو التعرف على واحد من أقدم مسلسلات الخيال العلمي العربية العنكبوت (المأخوذ من قصة الخيال العلمي العربي العنكبوت)، أو مشاهد بعض الحلقة التي فوتها من مسلسل نيللي وشريهان، أو الاستماع لشارة البداية من مسلسل رأفت الهجان.

وأشارت زين مصري مديرة تسويق المنتجات في شركة غوغل في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا “عكست المسلسلات التلفزيونية صور الحياة اليومية في العالم العربي، حيث كان المسلسل التلفزيوني يجذب أفراد الأسرة جميعا لمشاهدته وسبب ليجتمع أفراد الأسرة معا في وقت محدد كل يوم، وذلك منذ بداية دخول أجهزة التلفاز إلى البيوت في مطلع الخمسينات من القرن الماضي”.

وأضافت “وسمح ذلك بوفرة الإنتاج التلفزيوني العربي وتنوع مضامين هذه المسلسلات وكان بداية لنهضة في صناعة الإنتاج التلفزيوني في مصر، سوريا، لبنان، العراق، الكويت والمغرب، منذ الخمسينات وحتى الوقت الحالي”.

شام تايمز

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