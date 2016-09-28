بعد معاركه ضد المآذن والنقاب .. سويسري ينادي بمنع الحجاب من صور جوازات السفر

قال السياسي السويسري والتر ووبمان، إن السماح بارتداء غطاء الرأس (الحجاب) في صور جواز السفر ومنع ارتداء القبعات وعصابات الرأس هو نوع من “المعاملة غير المتكافئة”.

وأوضح عضو حزب الشعب اليميني السويسري، الذي قاد حملة ضد المآذن والنقاب في سويسرا سابقاً، أن هذه السياسة غير عادلة، وأضاف “ليس من المقبول أن يُسمح لك بارتداء الحجاب في إحدى الصور بينما لا يمكنك ارتداء قبعة، هذه ليست مسألة متعلقة بالحرية الدينية بل بالمساواة في المعاملة”.

ووفق ما اوردت هافينغتون بوست بنسختها العربية ، تنص القواعد الرسمية الخاصة بصور جواز السفر وبطاقة الهوية في سويسرا، على أنه “لا يُسمح بأغطية الرأس من حيث المبدأ، وترتبط الاستثناءات بأسباب طبية أو دينية، وفي تلك الحالات يجب أن يكون الوجه واضحاً دون ظلال عليه”.

وأجاب ووبمان على التساؤل الذي وُجه له إن كان عازماً على قيادة حملة لحظر غطاء الرأس في صور جوازات السفر، بقوله إنه ينتظر رد المجلس الفيدرالي قبل اتخاذ قرار بشأن المزيد من الخطوات.

وليست سويسرا وحدها التي تسمح بصور المحجبات، إذ تسمح المملكة المتحدة بغطاء الرأس في جوازات السفر وبطاقات الهوية إن كان لأسباب دينية، وهو ما يسري في الولايات المتحدة أيضاً مع خطاب إضافي يفيد بأنه لأسباب دينية.

شام تايمز

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