بريطانية تصبح أصغر أنثى تقود طائرة تجارية في العالم

أصبحت امرأة بريطانية تبلغ من العمر 26 عامًا، أصغر أنثى تقود طائرة تجارية في العالم، بعد انضمامها لشركة “ايزي جت” للطيران، أخيرًا، وقيادتها طائرات “ايرباص” لنحو 100 جهة حول العالم.

وقالت صحيفة “مترو” البريطانية، إن “كيت ماكويليامز بدأت بالتدرب على الطيران وهي في عمر 13 عامًا، ثم تلقت برنامجًا تدريبيًا مكثفًا في شركة تدريب مختصة بالطيران التجاري وهي في عمر 19 عامًا”.

وبحسب ما ذكرت شبكة إرم نيوز ، أضافت أن “كيت التحقت بشركة خطوط ايزي جت بعد ذلك، وأصبحت كابتن طائرة في فترة قصيرة بعد اجتيازها فحص القيادة في تلك الشركة”.

ونسبت الصحيفة إلى متحدث باسم الشركة، قوله، إنه “تم إجراء دراسة ثبت بعدها أن كيت هي حاليًا أصغر امرأة تقود طائرة تجارية في العالم”.

وقالت كيت: “الكثير من أفراد طاقم الطائرات والمسافرين يتعجبون ويسألونني عن سني تقريبًا بشكل شبه يومي، وهم يستغربون كثيرًا عندما اطلعهم على سني”.

وحسب الصحيفة فإن كيت تقود حاليًا طائرات ايرباص أ319 وأ320، وتغطي حوالي 100 مدينة حول العالم، منها مراكش في المغرب وريكجافيك عاصمة أيسلندا.

شام تايمز

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