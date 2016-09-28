مغربية تسافر بصحبة ” أمعاء ” زوجها إلى النمسا !

ذكرت صحيفة نمساوية أن سيدة مغربية سافرت على متن طائرة إلى مدينة جراتس النمساوية مصطحبة معها أمعاء زوجها الميت من أجل فحصها هناك للتوصل إلى أية إشارات على تسمم.

وأوضحت صحيفة “كلاينه تسايتونج” النمساوية أنه تمّ اكتشاف هذا الأمر الذي يعد “الأغرب من نوعه في الأعوام الماضية بمطار جراتس” خلال التفتيش الجمركي.

وأضافت الصحيفة أن السيدة نقلت أشلاء زوجها تحت ردائها داخل صندوق بلاستيكي.

وأكد متحدث باسم وزارة المالية المعنية بالجمارك ما نشرته الصحيفة في تصريحات لوكالة أنباء النمسا.

وبحسب الصحيفة، أوضحت السيدة أن زوجها توفى بعد إجراء عملية جراحية في المغرب، لافتة إلى أنها تريد إثبات أنه تسمم.

وذكر متحدث باسم الشرطة أن هناك تحقيقًا جنائيًا أظهر أن الحادث ” ليس ذا صلة ” بجوانب جنائية.

شام تايمز

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