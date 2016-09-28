اعتقال عصابة يتزعمها قاض للبحث عن الكنوز في المغرب

تمكن رجال الدرك في المغرب من اعتقال عصابة يتزعمها قاض، مكونة من ثمانية أفراد ومتخصصة في البحث عن الكنوز في باطن الأرض ، وقد تبين أن القاضي كان يعمل سابقا في سلك القضاء بإحدى محاكم مدينة رشيد المغربية.

وقد تم ضبط المتهمين بنواحي مدينة الجديدة، قرب نهر أم الربيع، أثناء قيامهم بحفر بئر بعمق 23 مترا، تتفرع عنها 4 أنفاق في مختلف الاتجاهات تحت الأرض، من المفروض أنها تقود نحو كنز دفين منذ قرون .

وطبقاً لما ذكرت شبكة إرم نيوز ، ضبطت قوات الدرك مع أفراد العصابة آلة إلكترونية متطورة للبحث عن الكنوز، في حين تمت إحالة أفراد العصابة إلى النيابة العامة للتحقيق معهم.

وتبين من خلال التحقيقات الأولية أن أفراد العصابة واصلوا برئاسة القاضي السابق، حفر البئر بنواحي مدينة الجديدة ليل نهار دون انقطاع طيلة 5 أيام قبل أن ينكشف أمرهم ويتم اعتقالهم.

شام تايمز

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