رسمياً.. إقالة ألاردايس من تدريب منتخب إنجلترا

أعلنت شبكة سكاي سبورتس الإخبارية منذ قليل إقالة سام ألاردايس من تدريب منتخب إنجلترا لكرة القدم.

وأوضح اتحاد الكرة الإنجليزي في بيان له اليوم “تصرف ألاردايس لا يليق بمدرب المنتخب الإنجليزي، لقد تقبل حقيقة ارتكابه خطأ، وقد اعتذر”.

وأضاف البيان “رغم ذلك، ونتيجة لخطورة مثل هذه التصرفات، اتفق اتحاد الكرة وألاردايس على فسخ العقد بالتراضي بشكل فوري”.

وتولى ألاردايس تدريب المنتخب الإنجليزي عقب إقالة هودجسون بعد الخسارة أمام ايسلندا في يورو 2016 بفرنسا.

وقاد ألاردايس منتخب إنجلترا في مباراة واحدة فاز خلالها على سلوفاكيا /1صفر في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2018 بروسيا في وقت سابق من الشهر الجاري.

وكانت التوقعات قد تصاعدت في الأيام الماضية بإقالة ألاردايس، بعدما تحدث عن نظام ضرائب “فاسد”، وانتقد الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم وسعى لأداء عمل ربحي كمستشار في الشرق الأقصى.

وتولى ألاردايس مسؤولية تدريب إنجلترا في يوليو تموز الماضي خلفا لروي هودجسون – الذي رحل عن منصبه بعد بطولة أوروبا الماضية – وقاد الفريق للفوز 1-صفر على سلوفاكيا في تصفيات كأس العالم 2018.

وبشكل سري تم تصوير ألاردايس – وهو أحد أعلى المدرب أجرا براتب سنوي يصل لحوالي ثلاثة ملايين جنيه إسترليني (3.9 مليون دولار) وهو يتحدث عن هفوات الكرة الانجليزية مع صحفيين متخفين في هيئة رجال أعمال وطلبوا استشارته لبعض الأمور في سنغافورة وهونج كونج.

وناقش المدرب (61 عاما) اتفاقا يحصل بموجبه على 400 ألف جنيه إسترليني مقابل زيارات وخطابات يدلي بها لكنه أكد أن أي اتفاق لابد أن يتم تقديمه إلى الاتحاد الإنجليزي.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن رئيس الاتحاد جريج كلارك والرئيس التنفيذي مارتن جلين ناقشا الواقعة بعد استدعاء ألاردايس.

شام تايمز

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