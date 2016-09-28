رنا شميس تنال جائزة أفضل ممثلة في مهرجان الاسكندرية

علقت الفنانة رنا شميس على حصدها جائزة أفضل ممثلة عن دورها في فيلم “فانية وتتبدد” إخراج نجدة إسماعيل أنزور، في “مهرجان الإسكندرية السينمائي”، بانها “سعيدة جداً وهذه الجائزة تعني لها الكثير كونه الفيلم الطويل الأول لها”، وقالت “أن تكرمني مصر أم الفنون فهي فرحة ومسؤولية كبيرة سأكون على قدرها”.

وأردفت خلال حديث مع اذاعة ميلودي اف ام في النشرة الفنية، بقولها “الفرحة جاءت بالتدريج، فقد أخبرتني الفنانة سلاف فواخرجي التي أحبها وأشكرها من كل قلبي، بأن أتابع النقل المباشر للحفل، لكنني لم أستطع بسبب تصوير مشاهد أزمة عائلية”.

وتابعت في حديثها مع ميلودي اف ام “عندما حملت جوالي وردت إلي رسالة من أحد الصحفيين تؤكد حصولي على الجائزة”.

وتمنت شميس أن تعيد التجربة مرة أخرى، معبرة عن سعادتها بالحركة السينمائية الجديدة في سورية.

وعن دورها في فيلم “فنية وتتبدد” من اخراج نجدة انزور، قالت إن “شخصية ثريا قريبة مني و من كل السوريات سواء أمهات أو شابات أو أطفال”، مضيفةً “الشخصية كانت من النوع السهل الممتنع، وفد أحببتها جداً”.

وأردفت لـ ميلودي “كنت خائفة أثناء تأدية الشخصية كونني كنت ممثلة لأحاسيس نساء سورية، لكن الحمدلله لم أخذل هذه الأمانة”.

وأشارت إلى أنها صورت فيلمين : الفيلم الإيراني “زيتونة سعد” ، و”كبسة زر”، مؤكدة أن كل الأفلام التي قدمتها تدور حول الأزمة في سور ية.

ماجد العجلاني – ميلودي اف ام

شام تايمز

لتبقوا على تواصل دائم معنا والاطلاع على أهم الأخبار تابعونا على الفيس بوك عبر الضغط على الرابط التالي:

https://www.facebook.com/chamtimes